Djokovic erra muito, mas vence espanhol em estreia no US Open

Em seu primeiro teste na defesa do título do US Open, o sérvio Novak Djokovic errou mais do que o costume, mas não deixou de vencer com facilidade o espanhol Roberto Carballés Baena pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 6/4, em 1h52min de duelo na Arthur Ashe Stadium, em Nova York, nesta segunda-feira (26).

Sob os olhares dos técnicos Marián Vajda e Goran Ivanisevic, o número 1 do mundo controlou a partida do início ao fim e nunca esteve sob risco em quadra. No entanto, cometeu 30 erros não forçados, contra 27 do inexperiente rival. Sem brilhar, registrou as mesmas 25 bolas vencedoras do adversário, 76º do ranking.

Djokovic e Baena fizeram um duelo equilibrado até o décimo game, quando o sérvio obteve a primeira quebra da partida e abriu vantagem no marcador. O espanhol não conseguiu ameaçar o serviço do favorito em nenhum momento da primeira parcial.

Na segunda, o tenista da Sérvia obteve a quebra logo no segundo game. E não demorou para se impor novamente no serviço do rival, que novamente sequer ameaçou o fundamento do número 1 do mundo. No terceiro set, Djokovic só precisou de mais uma quebra para consolidar a vitória.

Campeão do Aberto da Austrália e de Wimbledon neste ano, o líder do ranking chegou a Nova York com o status de principal candidato ao título. O sérvio está de olho na disputa direta com o espanhol Rafael Nadal e com o suíço Roger Federer na briga pelo recorde de troféus de Grand Slam. Federer lidera a lista, com 20 títulos. Nadal soma 18 e Djokovic tem 16.

Nesta busca, o sérvio vai enfrentar na segunda rodada do US Open o vencedor do duelo entre o local Sam Querrey, conhecido pelo forte saque, e o argentino Juan Ignacio Londero.

Mais cedo, o russo Daniil Medvedev confirmou a boa fase e não teve problemas para vencer na estreia. O número cinco do mundo derrotou o indiano Prajnesh Gunneswaran por 6/4, 6/1 e 6/2. Na sequência, ele terá pela frente o vitorioso da partida entre o boliviano Hugo Dellien e o sul-coreano Soonwoo Kwon.

A decepção do dia coube ao checo Tomas Berdych, eliminado logo na estreia pelo jovem local Jenson Brooksby por 6/1, 2/6, 6/4 e 6/4. O tenista de apenas 18 anos vai encarar agora o georgiano Nikoloz Basilashvili, que avançou ao superar o húngaro Márton Fucsovics por 3/6, 6/4, 6/2, 3/6 e 6/3.

Também avançaram nesta segunda o local Denis Kudla, o sérvio Dusan Lajovic, o britânico Daniel Evans, o chileno Christian Garín e o local Reilly Opelka, algoz do italiano Fabio Fognini, 11º cabeça de chave da competição.