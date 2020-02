Djokovic estreia no ATP de Dubai com vitória em ritmo de treino

O primeiro jogo de Novak Djokovic após a conquista do Aberto da Austrália foi praticamente um treino. Em sua estreia no ATP de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o número um do mundo não teve a menor dificuldade para eliminar o tunisiano Malek Jaziri, 260.º colocado do ranking da ATP, por 2 a sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em uma hora de partida.



Djokovic ainda está por perder um jogo em 2020. Contando a ATP Cup, o Aberto da Austrália e a primeira rodada em Dubai, ele completou 14 vitórias consecutivas na temporada - essa marca sobe para 17 quando se leva em conta os três jogos que o sérvio venceu pela Copa Davis do ano passado.



No primeiro set, Djokovic começou arrasando o tunisiano de 36 anos: ganhou os cinco primeiros games. Aos poucos, Jaziri foi se sentindo mais à vontade na quadra, tanto que chegou a ganhar o primeiro game da segunda parcial. Nada, no entanto, capaz de ameaçar a enorme superioridade do número um do mundo.



Na segunda rodada, Djokovic vai enfrentar o alemão Philipp Kohlschreiber, 80.º do ranking mundial, que nesta segunda derrotou o egípcio Mohamed Safwat por 2 a 1 (4/6, 6/4 e 6/0). O sérvio precisa chegar à semifinal em Dubai para não correr o risco de perder a primeira colocação do ranking para o espanhol Rafael Nadal, que nesta semana vai disputar o ATP de Acapulco, no México.



Outros resultados desta segunda-feira no ATP de Dubai: Karen Khachanov (RUS) 2 x 0 Mikhail Kukushkin (CAS), Andrey Rublev (RUS) 2 x 0 Lorenzo Musetti (ITA), Richard Gasquet (FRA) 2 x 0 Lloyd Harris (AFS) e Gael Monfils (FRA) 2 x 0 Marton Fucsovics (HUN).



Na chave de duplas em Dubai, Bruno Soares perdeu logo em sua estreia. Ao lado do croata Mate Pavic, ele perdeu para a dupla formada pelo finlandês Henri Kontinen e o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/4). No Rio Open, disputado na semana passada, Bruno e Pavic caíram nas quartas de final.