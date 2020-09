Djokovic ganha de Ymer com facilidade na estreia em Roland Garros

Sem qualquer dificuldade, o sérvio Novak Djokovic passou nesta terça-feira (29) pela sua estreia em Roland Garros, Grand Slam que está sendo realizado em Paris, na França. O atual número 1 do mundo encarou o sueco Mikael Ymer, o 80.º colocado do ranking da ATP, e com direito a um "pneu" venceu por 3 sets a 0 - com parciais de 6/0, 6/2 e 6/3, após 1 hora e 37 minutos na quadra central Philipp Chatrier coberta por conta do mau tempo.

Na busca por seu segundo título no saibro de Roland Garros - ganhou o primeiro em 2016 e foi vice em 2012, 2014 e 2015 -, Djokovic já sabe quem terá pela frente na segunda rodada. Será o lituano Ricardas Berankis, número 66 do mundo, que passou com facilidade pelo boliviano Hugo Dellien com a vitória por 3 sets a 0 - parciais de 6/1, 6/4 e 6/4.

Com a vitória desta terça-feira, a 69.ª em 83 partidas em Paris, o sérvio se aproxima das 70 na competição e pode igualar a marca do suíço Roger Federer, que é o único que tem pelo menos 70 triunfos em todos os Grand Slam. E segue com apenas uma derrota na temporada de 2020, esta por desclassificação nas oitavas de final do US Open contra o espanhol Pablo Carreño Busta por ter acertado uma bolada em uma juíza de linha. Soma assim a sua 32.ª vitória e segue atrás do seu sexto troféu neste ano.

Na partida, Djokovic não deu qualquer chance a Ymer. Mas o sueco teve o seu momento de brilho. Quando perdia o segundo set, arriscou uma passada por baixo das pernas e ganhou o ponto, superando o sérvio, que só conseguiu assistir à bolinha passar pelo seu lado esquerdo e terminou aplaudindo o rival.

Outros jogos

Três cabeças de chave em Roland Garros passaram à segunda rodada nesta terça-feira. Sétimo pré-classificado, o italiano Matteo Berrettini ganhou do canadense Vasek Pospisil por 3 sets a 0 - com parciais de 6/3, 6/1 e 6/3. Agora jogará contra o sul-africano Lloyd Harris, que derrotou o australiano Alexei Popyrin por 6/4, 6/4 e 7/6 (9/7).

Com um pouco mais de trabalho, o chileno Cristian Garin (cabeça 20) e o sérvio Dusan Lajovic (22) venceram em quatro sets o alemão Philipp Kohlschreiber e o italiano Gianluca Mager. Outros classificados foram o australiano Marc Polmans, os espanhóis Alejandro Davidovich Fokina e Roberto Carballes Baena e o sul-africano Kevin Anderson.