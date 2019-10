Djonga faz show grauito na Virada Sustentável Salvador em novembro

A Virada Sustentável Salvador, que acontece entre os dias 8 e 10 de novembro em 15 espaços da cidade, confirmou as primeiras atrações musicais da edição: o rappper mineiro Djonga, o multiartista paulista Novíssimo Edgar, e a Orquestra Reggae de Cachoeira – com participações de Freelion, da cantora e trombonista argentina Pali, e da nigeriana Okwei Odili.

Os shows, assim como toda a programação da Virada, serão gratuitos, ocupando espaços públicos da cidade e, majoritariamente, o Centro Antigo. “O Festival irá reunir, ao menos, outras 15 atrações musicais, com a proposta de ocupar praças, ruas e, pelo menos, um grande palco e mais dois menores. E, afinado com o nosso tema este ano, a ideia é promover esse movimento de valorização e ocupação do Centro Antigo, fomentando também o resgate das nossas raízes históricas e culturais”, afirmou o coordenador geral do Festival, Maurício Galvão.

(Foto: Divulgação)

Com o tema “O Centro Pulsa - A Vida em Movimentos”, o evento propõe um resgate das raízes históricas e culturais de fundação da primeira capital do Brasil e de formação da sua gente. O edital para inscrição de projetos, que irão integrar a programação – inteiramente gratuita – está disponível até 11 de outubro, em www.viradasustentavel.org.br.

Em articulação com diversas instâncias da cidade, o Festival já confirmou 15 espaços, onde serão realizadas atividades culturais e de educação, palestras e rodas de conversa, oficinas de formação e capacitação, exposições, performances artísticas, apresentações de teatro, dança e circo, projeções de filmes, contação de estórias e shows, entre outras ações e projetos. Entre os locais estão o Palacete das Artes, o Museu de Arte da Bahia - MAB, o Centro Cultural Solar Ferrão, o Museu Tempostal, o Museu Abelardo Rodrigues, o Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, Teatro Vila Velha, Passeio Público, Praça Tereza Batista, Largo Pedro Arcanjo, Praça das Artes, Largo Quincas Berro D'Água, Praça da Sé, Centro de Culturas Populares e Identitárias e Quintal dos Índios.

(Foto: Vini Simoni/ Divulgação)

Ano passado,o festival contou com dois dias de shows e as participações de Larissa Luz, ÀTTØØXXÁ, Tássia Reis, OQuadro, Pedro Pondé e Zuhri. Foram mais de 250 atividades promovidas, ocupando 50 espaços da cidade, de Itapuã a Cajazeiras, do Rio Vermelho ao Centro Histórico, do Subúrbio ao Santo Antônio Além do Carmo, passando pelo Solar do Unhão, Gamboa, Ladeira da Preguiça, Feira de São Joaquim, Federação, Morro do Gavazza, Barra e o Parque da Cidade, reunindo um público de mais de 45 mil pessoas.

Serviço

Virada Sustentável Salvador 2019 – de 08 a 10 de novembro

Inscrições de projetos, ações e atividades | inscrição de parcerias ou voluntariado – até 11 de outubro

Edital disponível em: viradasustentavel.org.br

Gratuito

Dúvidas e mais informações: salvador@viradasustentavel.org.br