Do Afro Fashion Day para o mundo: modelo baiana inicia carreira internacional após desfile

A modelo baiana Ivana Pires acaba de desembarcar em Barcelona, na Espanha, para uma temporada de trabalho depois de assinar contrato com a Number Management, agência internacional que tem trabalhos em revistas como a Vogue Itália e Numero e com marcas como Fendi e Miu Miu. Aos 18 anos, Ivana está focada: “Hoje, inicio minha história na Europa com minha nova agência e espero poder trabalhar e adquirir bons resultados para chegar em outros países fazendo o que eu gosto”, disse.

A modelo começou na moda aos 14 anos, em Salvador, através do projeto Jovens Periféricos. Anos depois conquistou uma das faixas do concurso Beleza Black, um dos principais do Nordeste, realizado pela One Models, quando conheceu o booker Pepê Santos. Ele é responsável por descobrir e acompanhar as carreiras de Gabriel Pitta, Lucas Evangelista e Marcelo Lima, entre outros baianos com trajetória nacional e internacional.

Ivana fez sua estreia em passarelas recentemente, no Afro Fashion Day 2022, evento realizado em 19 de novembro pelo jornal Correio e que celebra o Mês da Consciência Negra. A modelo também fotografou para a grife mineira Apartamento 03 e desfilou para Lethicia Bronstein no Tivoli Ecoresort Praia do Forte.