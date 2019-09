Do axé à música eletrônica: confira as opções para este fim de semana em Salvador

Axézin Sunset

A próxima edição da festa comandada por Alexandre Peixe vai rolar no sábado (7/9), na Chácara Baluarte (Santo Antônio Além do Carmo), a partir das 17h. Além do cantor e seu repertório com axé das antigas, o evento terá ainda Fanfarra Gravata Doida, Bloquinho do Bairro e discotecagem com o DJ Papau. Ingressos: R$ 70.

Alexandre Peixe é destaque na festa Axézin Sunset (Foto: divulgação)

O Pente

A próxima edição do baile O Pente, na sexta-feira (6/9), vai tropicalizar na mistura de Bahia e RJ. Os cariocas Lucas Hawkin, um dos artistas escolhidos para o ocupar o Espaço Favela na edição do Rock in Rio 2019 , e DJ Castor irão fazer parte do line up da festa . E ainda vai rolar muita transformação criativa com o bailarino Lucas Montty, que agitou a pista da última edição, além dos DJs Tau Brasil e Bruxa Braba. Tudo isso no Jardim das Delícias, no Pelourinho. Ingressos a R$ 20.

Praia & Friends

A Praia do Forte vai virar palco de muita música tropical brasileira com Bell Marques, Saia Rodada, Rafa & Pipo e Forro do Tico, entre outras atrações. A festa será no Centro de Convenções de Praia do Forte, a partir das 23h nos dias 6 e 7 de setembro. Ingressos: R$260/R$130 (inteira e meia).

Os irmãos Rafa & Pipo irão se apresentar em Praia do Forte (Foto: divulgação)

Reino da Sofrência

A sofrência encontra o ritmo tropical em uma festa que reúne Ana Catarina, Cachorrão do Brega e Kart Love na mesma noite, em plena sexta-feira (6/9). O palco será o Armazém Hall, em Vilas do Atlântico. Abertura dos Portões: 21. Valores: Pista Realeza (R$ 45, meia), Área Vip Império (R$ 66, meia) e Camarote Nobreza (R$ 110, meia).

O grupo Kart Love é uma das atrações do Reino da Sofrência (Foto: divulgação)

Sollares Back to Roots

A festa de música eletrônica Sollares vai chegar mais tropicalizada em uma nova edição no sábado (7/9), a partir das 16h, no Alto do Andu (Avenida Paralela). Com o tema Back To Roots (De Voltas Às Raízes), dois palcos e 12 horas de duração, o evento contará com a participação do duo Öwnboss, Chapeleiro, Gustavo Mota, Devochka, Beowuldf, Attractive Noise, Jama, Karielle Braga, Muska e Victor Alencar; [Palco Praia]: Fabrício Peçanha, Khainz, Louie Cut, Meca, Pirate Snake, Soldera, Zac, Diego Araújo, Rodrigo Bouzon, Jhon K e Tsant. Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 150.

Onda 2 anos

Referência em Salvador quando o assunto é diversão e momentos inesquecíveis, a Festa Onda está de volta para celebrar seus dois anos no sábado (7/9), a partir das 14h. MC Kekel e MC Leozinho são as atrações do evento, que irá acontecer no Arquipélago Summer Club (Calçada). Ingressos: R$ 100.

A festa Onda promete muito funk com MC Leozinho (Foto: divulgação)

