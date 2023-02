Do café da manhã ao jantar: 23 lugares para matar a fome durante a folia

Uma volta no trio, um drible na multidão, uma passadinha no camarote ou uma simples olhadinha nos circuitos da folia e já bate aquela fome impossível de controlar. Se você é daqueles que, assim como eu, não dispensa um bom rango nem no Carnaval, é bom ficar atento às boas opções de restaurantes que funcionam nos circuitos da festa. Do tradicional prato feito, mais conhecido como PF, a sanduíches e comidas mais elaboradas, passando pelo café da manhã, tem de um tudo na maior festa de rua do planeta. Pensando em facilitar sua vida, e claro, a minha também, elaboramos um roteiro com opções em todos os circuitos da festa. Porém, sem esquecer de quem passa ao largo da zoeira mas não dispensa uma visitinha a um bom restaurante fora do circuito. Então, vestido de abadá ou à paisana, bom apetite a todos.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.

Bravo Burguer: umas das opções de sandubas do chef Raphael Zacharias

BARRA



Yayá Yoyô – @restaurante_yayayoyo

Comida a quilo. O espaço é simples, mas a comidinha caseira é sempre fresca e saborosa. Tem muitas opções de saladas, carnes especiais, como a de sol (que é perfeita), carneiro (de vez em quando), lombo e um filé mignon com Champion que remete aquela boa e velha cozinha afetiva. O preço é justo (R$ 64,90 o quilo) e a relação custo-benefício vale muito a pena. Rua Barão de Itapoan, 159, Barra. Tel. 71 98132 3301

Bravo Hamburgueria - @eusoubravo

A casa de hambúrgueres, pilotada pelo chef Raphael Zacharias, oferece um cardápio variado de sanduíches com carnes de boa qualidade. A rede possui diversas unidades na cidade, mas para quem vai pro circuito pode passar antes ou depois no da Villa da Barra, que vai abrir todos os dias das 16h às 20h E tem mais: Os 100 primeiros clientes do dia levam de graça uma porção da sua preciosa batata frita. Av. Sete de Setembro, 3959, Porto da Barra.

Maniçoba do restaurante Recôncavo Culinária

Recôncavo – @reconcavo.culinaria

Com cardápio que prestigia a cozinha do Recôncavo baiano, com pratos típicos como a maniçoba, o espaço vai funcionar para almoço todos os dias até às 15h com o cardápio da casa. A partir desse horário, o espaço funcionará com a venda de acesso para curtir a folia. Rua Prof. Fernando Luz, 63, Barra. Tel. 71 3512 7326

PF do chef Lucius Gaudenzi

Du Chef – @lucius_duchef

De PF a sanduíches como o choripan e comidinhas preparadas pelo chef Lucius Gaudenzi, o restaurante vai funcionar todos os dias das 11h até o último cliente. Rua Marques de Leão, 351, Farol da Barra – Tel. 71 991921590.

Bandeja de café da manhã do Latitude 13

Latitude 13 - @latitude13cafesespeciais

Espaço funcionará diariamente com seu especialíssimo café da manhã, com destaque para os cafés de fabricação própria e delicioso croissant que é o melhor da cidade. Diariamente das 8h30 às 11h. Rua Dr. João Pondé, 378, Barra.



ONDINA



Alfredo´ro - @restaurantealfredo

Com 29 anos de história e localizado no meio do circuito Barra-Ondina, a casa especializada em cozinha italiana tem comida boa e ambiente charmoso. Perfeito pra recarregar as energias antes ou depois do percurso Diariamente, das 12h às 19h. Rua Morro do Escravo Miguel, esquina com a Avenida Oceânica, no Hotel Atlantic Tower, nº 1545. Tel. 71 3331- 7775.

Espaguete com frutos do mar do Alfredo´ro

Diliana - @restaurantediliana

Outro italiano dos bons que fica no finzinho do circuito Barra-Ondina, numa rua paralela à Ademar de Barros, para onde seguem os trios após o desfile. Respeitado pela comida bem elaborada, o Diliana vai funcionar diariamente das 12h às 16h. No menu especialidades da casa como filé à parmegiana, espaguete a la putanesca, lasanha à bolonhesa e fettuccini de camarão ao molho pesto. Rua Macapá, 314, Ondina. Tel. 71 3321- 1266.



Takê - @takrest

Cozinha japonesa de boa qualidade. Vai funcionar normalmente no almoço, das 12 às 16h, com exceção da sexta-feira (17), quando a casa fechará. Rua Morro da Paciência, 3864. Tel. 71 99387 -0607 / 3332- 6062.

Pizza com queijo, tomate cereja e presunto de parma da Rocca

GRAÇA



Di Mercato – @dimercatto

A mais conhecida delicatessen do bairro costuma ficar lotada durante a folia. Funcionará com restaurante a quilo, lanches, pizzas e outras coisinhas para matar a fome. Abre no sábado das 6h às 20h. De domingo a terça de carnaval, o restaurante funcionará com bufê livre, das 11h às 15h30, a um custo fixo de R$ 59,90. Rua da Graça, 120. Graça. Tel. 71 3337-0000/ 99168-2221.



Mignon - @mignonrestaurante

Considerado o melhor restaurante de comida a quilo da cidade, tem um bufê irretocável. O preço é um pouquinho salgado, mas vale a pena. Vai funcionar diariamente a partir das 11h30 até 16h30. Rua Engenheiro Alexandre Maia, nº 3, Graça. Tel. 71 3012-0707



Rocca Forneria – @roccaforneria_salvador

Cardápio variado de pizzas a partir de R$ 69,00. Uma das pizzarias mais premiadas da cidade vai funcionar diariamente das 17h às 22h. Perfeito para quem está voltando pra casa depois da folia. Tem duas unidades em funcionamento: Graça e Pituba. Rua Humberto de Campos, nº 1, Graça. Telefone, inclusive para delivery: 71 3451 -2086/ 2132-1247.



CENTRO HISTÓRICO



Fasano - @fasano

Restaurante Fasano Salvador prepara a tradicional Feijoada de Carnaval no próximo sábado, dia 18 de fevereiro, a partir das 13h. As variadas opções presentes no buffet de saladas, entradas, feijoada e sobremesa, complementam a carta com drinks autorais e clássicos da coquetelaria. Hóspedes e clientes poderão ainda desfrutar de uma tarde acompanhada de boa música ao vivo com pocket show de Eva Cavalcante. O restaurante funcionará todos os dias do Carnaval, desde o café da manhã, às 7h, ao almoço, das 12h30 às 15h e no jantar, das 19h às 23h. Praça Castro Alves, 5 – Centro.

Arroz frito de frutos do mar do Omí, no Fera Palace

Omi – @omirestaurante

Localizado no Fera Palace Hotel, o restaurante que tem menu assinado pelo premiado chef Fabrício Lemos é um dos mais conceituados da cidade. Durante a folia a casa vai operar no almoço e jantar nos seguintes horários: almoço das 12h às 16h nos dias 16 a 21/2, jantar das 19h às 23h, apenas entre os dias 16 e 18/2. Nas datas seguintes a casa fecha à noite. Hotel Fera Palace, Rua Chile, Centro.



Amado - @restauranteamado

O premiado restaurante do chef Edinho Engel, especializado em cozinha contemporânea e dono de uma das mais belas vistas da cidade, vai abrir todos os dias no almoço e no jantar sob o comando do chef Danilo Fernandes. Comida de primeira e ambiente descolado. Av. Lafayette Coutinho, 660, Comércio – Tel. 71 3322 3520



Mistura - @misturacontorno

Especializado em cozinha contemporâea, o Mistura tem cardápio assinado pela chef Andrea Ribeiro. Comida de excelência, boa carta de vinhos e uma vista espetacular para a baía. No Carnaval funcionará normalmente todos os dias do Carnaval para almoço e jantar, das 11h30 às 23h. A exceção é no domingo que funcionará somente até 19h. Ladeira do Gabriel (Gamboa), 334, Cloc Marina Residence – Dois de Julho. Tel. 71 2137- 0782

Tuna pizza + guioza + spider roll + edamame + Ussuzukuri especial trufado do Soho

Soho - @sohorestaurante

O mais badalado restaurante de cozinha japonesa, instalado sobre o mar e com vista para a Baía de Todos-os-Santos, seguirá com seu cardápio de primeira linha e manterá os mesmos horários de funcionamento de sempre. Lugar para comer bem, ver e ser visto. Rua Lafayette Coutinho, 1010. Bahia Marina. Tel. 71 3322-4554.



Allê Varanda Bar – @allevarandabar

Gastro-bar descolado no Santo Antônio Além do Carmo tem menu de comidinhas rápidas, cardápio variado e boa carta de vinhos e drinques. Durante a folia funcionará normalmente. O lugar tem uma das melhores vistas da Baía de Todos os Santos e abrirá as portas de 16 a 21 de fevereiro, sempre das 14h às 19h, com sets dos DJs Santz, residente do local, e Gessana Shakti. Largo do Santo Antônio Além do Carmo, s/n. Centro Histórico.



HORTO FLORESTAL



Almacen Pepe Área Gourmet– @ almacenpepe

Durante o Carnaval a Área Gourmet que tem cozinhas de várias especialidades, segue com o mesmo horário normal de funcionamento (Segunda a Quarta – das 7h às 21h e de Quinta a Domingo - das 7h às 23h. Av. Santa Luzia, 985 - Horto Florestal.

Café da manhã do Almacen Pepe

RIO VERMELHO



Pasta em Casa – @pastaemcasa

A casa, comandada pelo chef Celso Vieira, vai funcionar normalmente nos três serviços disponíveis: restaurante, padoca e foneria com café da manhã, almoço e jantar. Rua Professora Almerinda Dultra, 67, Tel. 71 3334-7232.

Polvo com nhoque de batata doce e molho de moqueca do Vini Mar

Vini Figueira Mar- @vinifigueiramar

O restaurante especializado em frutos do mar tem menu assinado pelo chef Vini Figueira e tem boa comida e serviço dos melhores. Durante o Carnaval, abrirá apenas para almoço, todos os dias a partir do meio-dia, exceto no dia 20/2 quando dará folga à equipe. Funcionamento das 12h às 16h. Tel. 71 99961 5609. Praia da Paciência, Rio Vermelho. Tel. 71 99961 5609



CORREDOR DA VITÓRIA



Coffeetown - @coffeetownsalvador

Localizado próximo aos principais circuitos, a casa servirá o menu de café da manhã e brunch tradicional da casa, com opções como pão de queijo com costela desfiada e ovo perfeito; Shakshuka, conhecido como “Ovos no Purgatório”; Avocado Bagel (bagel recheado com lâminas de abacate, ovo perfeito e tomate confitado), Breakfast Sandwich (croissant recheado de ovo frito, queijo e bacon) e opções de bandejas. Av. Sete de Setembro, 1755, Corredor da Vitória. Tel.: 71 3565-1325

Avocado Bagel do Coffeetow

PITUBA



La Pasta Gialla – lapastagiallassa

Restaurante especializado na cozinha italiana e tem menu assinado pelo chef Sergio Arno, vai funcionar normalmente durante a folia nos seguintes horários: Terça a quinta, das 11h45 às 15h e das18h às 22h, na Sexta e sábado abre das 11h45 às 16h e para o jantar das 18h às 23h30. Já no domingo a casa funciona para o almoço das 11h45 às 16h e reabre as 18h para o jantar até às 22h. Rua São Paulo, 488, Pituba. Tel. 71 99609 5362



CAMINHO DAS ÁRVORES



A Casa Vidal – @acasavidal

Comando pelo chef espanhol Juan Vida, o restaurante tem uma cozinha de excelência e um bom atendimento. Vai abrir todos os dias, com exceção do domingo, exclusivamente para o jantar. Mas atenção, a casa funciona com reservas. Alameda das Cajazeiras, 417, Caminho das Árvores. Tel. 71 99315 5052