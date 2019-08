Do Carnaval na Espanha ao Oscar: a carreira mundial de Carlinhos Brown

Olhe a foto acima. Nela, 200 mil pessoas estão pulando ao som de Carlinhos Brown. Até parece Salvador, certo? Mas é Sevilha, na Espanha, em 2005.

Na época, o artista, consolidadíssimo por lá, comandou uma série de edições do Carnaval Movistar, passando por cinco cidades - havia ainda Bilbao, Barcelona, Madri e Valência. E mais: ao todo, fez 40 shows em solo espanhol em três meses. No ano anterior, já tinha botado 400 mil pessoas para ferver no Fórum das Culturas, na capital catalã. Não a toa, ganhou o título de ‘Rei da Espanha’.

O artista em um show na cidade de Barcelona em 2003

(Foto: Reprodução/Shutterstock)

Não à toa, ganhou o título de Rei da Espanha. A fama no país ajudou a projetar a carreira de Brown no exterior - tema da segunda reportagem da série especial do CORREIO que celebra as 4 décadas e carreira do artista e do jornal. Para marcar a data, Brown comanda, dia 21, na Pupileira, o show Correio e Carlinhos Brown - Um Show de 40 Anos, com ingressos à venda no Sympla e toda renda revertida para o Instituto de Cegos da Bahia (ICB), que tem o músico como embaixador.

Da Europa ao Oscar

O amor dos espanhóis já tinha sido percebido por Brown antes mesmo do Fórum em Barcelona. Tanto que ele lançou o álbum Carlinhos Brown é Carlito Marrón primeiro por lá. Também protagonizou o filme El Milagro de Candeal, do cineasta espanhol Fernando Trueba, que mostra os trabalhos de Brown com a comunidade do Candeal. Em 2008, se apresentou pela primeira vez no Rock in Rio Madrid.



A capa do disco Carlinhos Brown é Carlito Marrón

(Foto: Divulgação)







As turnês internacionais o levaram à França, Suíça, Estados Unidos e vários outros países - sozinho ou com os Tribalistas e a Timbalada. Nos EUA, Brown cruzou o tapete vermelho do Oscar em 2012, quando a música Real in Rio - parceria com o carioca Sérgio Mendes e a americana Siedah Garrett - foi indicada como Canção Original. Brown, que foi o primeiro baiano a concorrer na premiação, já venceu três vezes o Grammy Latino.

Brown no comando, em 2011, Lavage de la Madeleine, em Paris

(Foto: Uran Rodrigues/Divulgação)



“Não ando tranquilo nem aqui [em Salvador], nem em Portugal, nem na Espanha, nem nos EUA, sem pedidos, não sei quantos, de fotos e pessoas que vêm falar comigo”, diz Brown, que em julho passado participou de um fórum sobre sustentabilidade na sede da ONU em Nova York, onde recebeu uma distinção pelo projeto Paxuá e Paramim.

Sergio Mendes, Brown e Carlos Saldanha no tapete vermelho do Oscar

(Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

O projeto Correio 40 Anos tem oferecimento do Bradesco, patrocínio do Hapvida e Sotero Ambiental, apoio institucional Prefeitura de Salvador, e apoio de Vinci Airports, Sesi, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Itaipava Arena Fonte Nova, Sebrae e Santa Casa da Bahia.





Serviço

Correio e Carlinhos Brown | Um show de 40 Anos

Quando: 21 de agosto, às 20h (abertura dos portões 19h)

Onde: Cerimonial Rainha Leonor – Pupileira (Av. Joana Angélica, 79, Nazaré)

Ingresso: R$ 60 | 30. Aceita Clube Correio. Toda a renda será destinada ao Instituto de Cegos Da Bahia

Vendas: sympla.com.br/show40anos