Do Cheiro de Amor para a Ecologia: descubra o que mudou na vida e carreira de Carla Visi

Atualmente morando em Portugal, Carla Visi (Carla Virgínia Soares Fernandes , 52 anos) se divide entre as profissões de cantora, jornalista e gestora ambiental (ela está fazendo doutorado em Ecologia Humana na FCSH (Universidade Nova Lisboa). Recentemente veio fazer um show na cidade de Jiparaná (RO) em uma ação pelo Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama. Aproveitou a ocasião e veio a Salvador rever amigos e fechar shows para o Verão.

Carla Visi Iniciou sua carreira em 1987, cantando em bares. Logo em seguida fez backing vocal para o saudoso Cid Guerreiro e no Trio Elétrico Armandinho Dodô e Osmar. Foi vocalista das bandas Companhia Clic (na qual substituiu Daniela Mercury em 1990) e da Cheiro de Amor entrando no lugar de Márcia Freire em 1995 e gravou a música Vai sacudir Vai abalar em 1996 um dos maiores hits da banda) .Em 200 saiu para carreira solo e em 2001 gravou o disco Carla Visita Gilberto Gil.

Eu a conheço desde os tempos em que ela morava no Cabula e a gente se encontrava num mercadinho que funciona até hoje. Ela sempre com sua mãe Iná que morreu muito jovem de câncer.

Carla Visi e Reginaldo Rossi no Cheiro de Amor (Claudionor Jr/Arquivo Correio*)

Em conversa com o Baú do Marrom, Carla que também teve um câncer, fala de como conseguiu superar a doença; da mudança para Portugal. E mais: falou dos projetos futuros, do Carnaval de 2023 que ela promete estar presente em Salvador; de como consegue conciliar essas múltiplas funções e dos tempos da banda e Bloco Cheiro de Amor. Nesse quesito foi taxativa:

Baú do Marrom - Carla, há quanto anos você está morando em Portugal e o que a motivou tal mudança?

Carla Visi - Completei quatro anos em Portugal no dia 13 de outubro deste ano. Digo que a nossa viagem foi abençoada por Nossa Senhora Aparecida, pois saímos do Brasil no dia 12 de outubro e chegamos no dia de uma das aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. A minha ida foi motivada por um sonho: pesquisar sistematicamente a união entre música de tema ecológico e a sensibilização ambiental.

Baú do Marrom - Como é para uma cantora de axé e MPB deixar temporariamente de lado seu oficio para fazer um curso de Ecologia? Atualmente você está cursando Doutorado em Ecologia Humana na FCSH – Universidade Nova de Lisboa

Carla Visi - A música brasileira está em mim. Influenciou e influencia a minha percepção de mundo e me inspira em diversos momentos da minha vida. Toda a minha investigação tem como matriz as palestras musicais que venho desenvolvendo desde 2010, além do show 'Canto para Natureza', o meu primeiro show solo depois da banda Cheiro de amor que realizamos em outubro do ano 2000. A música brasileira tem forte vínculo com a Natureza. Apesar do anteprojeto ter se enquadrado em outras áreas de pesquisa, eu optei por Ecologia Humana por se tratar de uma pesquisa multidisciplinar pois envolve música, comunicação, educação ambiental o que caberia perfeitamente na Ecologia Humana. O que nos faz humanos? Para além da capacidade cognitiva, há também em nós a sensibilidade, a arte, as emoções.

Baú do Marrom - Você está conseguindo conciliar a carreira artística com a universitária?

Carla Visi - Sempre conciliei na minha trajetória as duas atividade. Assim me graduei em Comunicação Social e fiz pós graduação em Gestão Ambiental. Cada pessoa tem diversas potencialidades. Eu amo aprender e compartilhar.

Baú do Marrom - Qual foi o impacto do câncer na sua vida. E você se mudou para Portugal antes ou depois de ter descoberto a doença?

Carla Visi - Tive câncer antes de minha ida para Portugal. Viver essa experiência me encorajou a buscar realizar os meus sonhos. Minha mãe morreu com câncer porque descobriu num estágio muito avançado. Por isso o meu empenho em participar do Outubro Rosa e outras ações relacionadas à prevenção, à saúde plena e em prol da vida no planeta. Quero viver com qualidade de presença e contribuir com o meu melhor aonde quer que eu esteja.

Baú do Marrom - Você tem saudades dos tempos em que cantava no Carnaval puxando comandando a Banda Cheiro de Amor?

Carla Visi - Não tenho saudades especificamente de cantar no Cheiro. Tenho saudades daquela época. Momento em que o Axé ganhou o Brasil e ultrapassou fronteiras. Assim tivemos a oportunidade de levar a nossa cultura pelo mundo.

Baú do Marrom - Você pensa em voltar a morar na Bahia ou pretende viver em Portugal?

Carla Visi - Pretendo manter essa conexão Bahia com Portugal e se possível através de outras redes culturais e socioambientais chegar a outros países lusófonos. Eu posso não estar na Bahia mas a Bahia está em mim.

Baú do Marrom - E o Carnaval 2023 tem algum projeto para Salvador?

Carla Visi - No Carnaval estarei em Salvador com certeza. Já recebi diversas propostas interessantes. E isso envolve amig@s e fãs querid@s de todo Brasil. A VIDA é a arte do encontro. Assim nos fortalecemos e levamos a nossa música com qualidade e profissionalismo para todos os cantos deste planeta azul.