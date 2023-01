Do GLS ao LGBTQIAPN+: como as ‘cantoras-divas’ fortaleceram a diversidade no Carnaval

Desde os tempos em que se usava o termo GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) para se referir às pessoas que não estavam dentro dos padrões de uma sociedade majoritariamente hétero, os blocos de Carnaval em Salvador eram curtidos por essa galera que procurava ser a mais discreta possível. Alguns mais descontraídos e com atitude eram considerados exóticos. O único 'porto seguro' era o bloco Os Mascarados, comandado pela hoje ministra da Cultura Margareth Menezes, que saiu às ruas pela primeira vez em 1999, mas que ela, na época, fazia questão de afirmar que ‘seu bloco não era GLS’.

A grande virada se deu primeiro com o Crocodilo de Daniela Mercury, que foi adotado pela diversidade. Em 1997, o tradicional bloco desfilou no circuito (então alternativo) da Barra. Mas tudo era muito esporádico. Não se falava em um ‘Carnaval LGBTQIAPN+’. Até que, em 2017, os empresários André Magal e José Augusto, donos do grupo San Sebastian, perceberam que havia uma demanda enorme para esse público.

À época, já denominado LGBTQIAPN+ (com o passar dos anos foi acrescentando mais letras, dando visibilidade a um mundo que era desconhecido da maioria da população), o 'Vale' invadiu a avenida de vez. De lá para cá, praticamente todos os blocos puxados por cantoras-divas foram “dominados” por esse novo público disposto a pagar para se divertir dentro das cordas.

Claudia Leitte musa dos blocos Largadinho e Blow Out (Foto: Elias Dantas/ Ag. Haack)

Blocos como Coruja de Ivete Sangalo e Largadinho de Claudia Leitte passaram a esgotar as vendas para receber esses foliões. Uma mudança de paradigma no Carnaval: garantia de vendas sem o risco de prejuízo. O negócio foi tão bom que em parceria com Claudia e o grupo San, criaram o Bloco Blow Out, em 2017, voltado essencialmente para o público gay.

Hoje, o grupo San é sócio de dois blocos. Além do Blow Out, tem ‘O Vale’, em 2018, puxado por Alinne Rosa. Também criou uma espécie de central onde comercializa outros blocos como Coruja, Crocodilo, Largadinho, Uau com Babado Novo e o recém lançado Agrada a Gregos, com Carla Cristina.

“Quando lançamos a plataforma San Folia para comercializar os blocos , era cada artista por si, cada uma cuidando dos seus produtos e chegamos para unificar e somar forças ao que elas já vinham fazendo, trazendo novos projetos e impulsionando o mercado”, comentou Magal em conversa com o Baú do Marrom.

Sobre a volta do Carnaval em 2023, depois de dois anos devido à crise da covid-19, José se mostra otimista: "A expectativa é das melhores, ainda mais depois de dois anos sem acontecer. Estamos bastante ansiosos, assim como os foliões. E acho que teremos um bom Carnaval". Perguntado sobre como estão as vendas, eles preferiram dizer que seguem dentro do previsto porque esse público é muito fiel.

Carla Cristina estreando bloco novo (Foto: Divulgação)

A longa vivência fazendo eventos como bailes e festas paralelas nos Carnavais fora de época, entre outras coisas serviu para Magal e Zé traçarem um perfil de seu público alvo: “Sentimos que é um público que gosta de investir em novidades, que não se acomoda e não se contenta com qualquer coisa, o que nos força a estar sempre inovando, proporcionando novas experiências” comentou Magal.

Estreante como puxadora de um bloco LGBTQIAPN+, em 2023, Carla Cristina (ex-banda As Meninas) comandará o bloco Agrada a Gregos.

“Eu vejo esses blocos de uma maneira muito positiva. São espaços de afirmação da diversidade. Parafraseando o que o nosso Ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos falou “Pessoas LGBTQIAPN+ abre aspas “vocês existem, e são importantes’ fecha as aspas. Não dá mais para aceitar retrocessos. A gente pode até querer ficar nos becos da vida, mas a gente tem o direito de ocupar a avenida e todos os outros espaços que a gente queira. Sem medo, com segurança e principalmente com respeito. Agora, mais que o espaço de afirmação eu posso lhe garantir que o que agrada é o espaço de celebração. Um lugar para celebrar a vida e o direito de ser quem se é”.

André Magal e José Augusto os bambambãs do Carnaval da diversidade (Foto: Divulgação)

Antes que um folião desavisado confunda as coisas, é bom explicar que blocos como Muquiranas, Kuviteiras, entre outros não são blocos LGBTQIAPN+. Eles existem há muitos anos e reúne homens em sua maioria héteros que no Carnaval resolvem se fantasiar com trajes de personagens femininos. A convivência desses blocos com o público LGBTQIAPN+ nem sempre é pacífica.

É bom lembrar que desde os idos dos anos 1970 acontecia o desfile de transformistas na Praça Castro Alves que era uma fechação; alguns bailes como o dos Artistas e da Oxum que atraiam um público majoritariamente GLS na época e alguns concursos de fantasia. Esse ano, inclusive, o concurso foi reformulado e será escolhida a rainha LGBT do Carnaval.

Ou seja: a galera sempre se fez presente na folia baiana só que agora está tendo mais visibilidade. E tem que continuar cada vez mostrando a cara e tendo direito ao respeito e segurança. Viva a diversidade. Viva!