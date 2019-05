Do inferno de volta para a terra: Hellboy ganha reboot nas telonas

Seguindo a linha dos reboots cinematográficos, Hellboy está de volta às telonas do cinema. O longa, agora dirigido por Neil Marshall, marcado por dirigir episódios de séries como Game of Thrones, Westworld, e Hannibal, ganhou uma sequência de dois filmes nas mãos do premiado diretor Guillermo Del Toro.

A nova versão herói do inferno apresenta o personagem também do seu surgimento, quando foi trazido a terra por um feiticeiro e criado por Trevor Bruttenholm (Ian McShane). No longa, Hellboy enfrentará demônios que ameaçam o planeta, mas sua verdadeira inimiga é a feiticeira Nimue, também chamada de Rainha Sangrenta.

Com um visual próximo ao original, exceto pelos cabelos longos na versão atual, o personagem agora é interpretado por David Harbour, famoso pelo papel de Xerife Hooper nas duas temporadas da série Stranger Things (2016), enquanto a vilã da trama fica por conta da atriz ucraniana Milla Jovovich, conhecida pelas atuações nos seis filmes saga Resident Evil (2002) e nas sequências Zoolander e Zoolander 2.

Confira o trailer do filme