Do paredão para o trio: O Poeta e La Fúria levam pagodão à Barra

Eles têm reinado soberanos nos paredões de som da cidade, e no primeiro dia oficial do Carnaval não foi diferente. O pagodão das bandas La Furia e O Poeta chegou aos trios reunindo a multidão já acostumada às suas batidas envolventes, mas também atraindo a galera que ainda não conhece ou mesmo se espanta com as letras e as coreografias.

Na esquina da rua Afonso Celso, um grupo de seis amigos, todos moradores da Liberdade e pagodeiros declarados, esperavam atentamente a saída d'O Poeta. Eles já tinham ido atrás da La Furia de Bruno Magnata, que saíra um pouco antes, mas voltaram para acompanhar o swing diferenciado da banda comandada por Jhon Ferreira. "Tem comparação não, é outro sabor mesmo! Os arranjos, a harmonia, olha esse solinho!", recomenda Sidney Arisson.

Amigos da Liberdade foram curtir pagodão na Barra (Foto: Marília Moreira/ CORREIO)

Em uma das transversais da Avenida Oceânica, era o ambulante Carlos Luis dançava com a La Furia, e espera O Poeta. "Eu adoro pagode. Quero ver nesse Carnaval tudo! Léo Santana, Psirico, Kannário. Hoje já vi Harmonia também", contou. Mas, qual o preferido? "Hoje é O Poeta!", diz, sem titubear.

Carlos Luis e o sobrinho, João, são fãs de O Poeta (Foto: Marília Moreira/ CORREIO)

Estreando no Carnaval de Salvador, em um dos circuitos mais disputados e em cima de um trio independente, o vocalista não escondia a ansiedade. "Estão ansiosos? Eu to! Primeiro Carnaval da gente, primeiro meu, e de muitos outros que estão com a gente nessa caminhada aí. O primeiro de muitos!", prometeu Jhon, em stories publicados ainda na tarde da quinta-feira (20).

Só este ano, a banda fará 12 shows durante a folia, se dividindo entre camarotes, palcos nos bairros, trio sem cordas, bloco e shows no interior do estado. Nesta sexta (21), eles desembarcam no oeste baiano e se apresenta no Bloco Primeira Dose, em Barreiras.

O sábado (22) começa com John animando a galera da Boca do Rio, com o Carnaval de Bairro e depois arrasta um trio sem cordas no circuito Dodô, na Barra. No domingo (23), o cantor leva a “Pipoca do Poeta” para o Campo Grande, além de cantar em Peripei e encerra o dia no Camarote Harém. A segunda-feira (24) será bastante agitada para John, ele vai se apresentar pela primeira vez no Bloco As Kuviteiras, no Campo Grande e viaja para São Francisco do Conde, para se apresentar em praça pública. Encerrando os festejos carnavalescos, o artista faz mais um trio sem cordas no circuito Osmar e viaja para Prado, onde anima o CarnaPegô.

No repertório, sucessos como Bunda no Paredão, canção que, para ele, é a que mais faz “todo mundo balançar”, Bolado e Puto, Ela Gosta do Preto, Badogando, Tapa no Vento e Viola do Mal, hit feito em parceria com Márcio Victor, vocalista do Psirico.

