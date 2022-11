Do Qatar, Heloísa Bolsonaro posta vídeo de manifestantes em Brasília

Heloísa Bolsonaro, esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), compartilhou um vídeo no Instagram em apoio aos manifestantes bolsonarista em Brasília que contestam o resultado das eleições de 2022. Acontece que a publicação foi feita diretamente do Qatar, onde o casal acompanha a seleção brasileira na Copa do Mundo - o que não pegou bem com os apoiadores.

Apoiadores de Jair Bolsonaro que realizam ações antidemocráticas contra o resultado das eleições reclamaram que o Eduardo e a esposa estão "curtindo a vida".

"Enquanto estamos na frente dos quarteis, pela Liberdade e pelo Brasil, ele está curtindo a vida. Por isso eu não tenho político de estimação!", escreveu uma pessoa no Twitter, em referência a atos antidemocráticos de bolsonaristas que não aceitam o resultado das urnas.

"Milhões de pessoas estão nas ruas do Brasil se manifestando. Elas estão sendo ignoradas, ofendidas ou até atacadas pela maior parte da mídia. Mas elas têm uma mensagem importante", diz o post que foi compartilhado por Heloísa.

A viagem de Heloísa e Eduardo não foi divulgada e nem compartilhada com o público. No entanto, o casal acabou sendo flagrado no meio da multidão no estádio 974, em Doha, acompanhando a partida entre Brasil e Suíça.