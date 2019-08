Do Retiro à Barra: eventos alteram tráfego em Salvador neste final de semana

Atenção, motoristas! Uma série de eventos que acontecerão em Salvador neste sábado (10) e domingo (11) vão alterar o fluxo de veículos em diversos pontos da cidade. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador as alterações acontecerão na Orla, Retiro, Cidade Baixa e Liberdade. Confira abaixo mais detalhes.

IV PARADA LGBTQI DO ARRAIAL DO RETIRO - RETIRO

Durante o evento que acontece neste sábado (10), a Transalvador fará a interdição progressiva do tráfego de veículos, das 15h às 22h, na faixa à direita da Rua Soares Filho (Saída Bar CiriMario), Travessa Via de Serviço (Lagoa do Raimundão), Rua Soares Filho (chegada Bar do CiriMario).

CAVALGADA DA EXPORURAL VAMOS NESSA – 2019

Para a Cavalgada que acontece neste sábado (10), haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 15h, na faixa à direita das avenidas Octávio Mangabeira sentido Itapoã (Saída no Jardim de Alah) e Dorival Caymmi, com chegada no Parque de Exposições.

CIRCUITO SANTANDER TRACK FIELD RUN SERIE SHOPPING BARRA- ORLA

Neste domingo (11), para a realização da corrida, haverá proibição do estacionamento de veículos, das 04h às 11h, na Av. Centenário (sentido orla, entre o Módulo Policial e o último retorno), Rua Airosa Galvão, Largo do Farol da Barra, Av. Oceânica, Rua da Paciência (sentido Itapuã), Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Praça Colombo, Rua do Meio, Praça Brg. Faria Rocha, Praça Caramuru, Rua Odilon Santos, Rua Marquês de Monte Santo, Av. Amaralina, Av. Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, entre o Largo das Baianas até o Jardim dos Namorados), e no Jardim dos Namorados.

Também haverá interdição do tráfego de veículos, no mesmo horário, na Av. Oceânica, na faixa à direita, sentido Barra, entre o Largo do Camarão e a Rua José Sátiro de Oliveira; lado direito, sentido Itapuã, entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Avenida Adhemar de Barros; Av. Centenário, sentido orla, na faixa à direita, entre o Módulo Policial e o último retorno; Rua Airosa Galvão; Largo do Farol da Barra; Rua da Paciência, faixa dupla à direita, sentido Itapuã, entre a Rua Eurycles de Mattos e o Largo de Santana; Rua Guedes de Cabral; Rua Borges dos Reis; Praça Colombo; Rua Odilon Santos e Jardim dos Namorados.

Os veículos que habitualmente trafegam pelos trechos interditados terão como opção de tráfego, no sentido Rio Vermelho/Barra, a Rua Eurycles de Mattos, Av. Anita Garibaldi, Rua Adhemar de Barros, Rua N e Rua Professor Sabino Silva. Já no sentido Ladeira da Barra/ Ondina, a opção é Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame – Chame e Av. Centenário. Aqueles provenientes da Av. Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho, poderão utilizar a Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Mattos e Av. Anita Garibaldi.

Ainda das 04h às 11h, o tráfego de veículos será interditado, na faixa à direita, compartilhada com grades, na Rua Marquês de Monte Santo, Av. Amaralina, e Av. Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, trecho entre o Largo das Baianas e o Jardim dos Namorados).

No mesmo horário, será feito o desvio do tráfego de veículos no Largo da Mariquita, sentido Itapuã, para a Rua do Meio.

CAMINHADA IRMÃ DULCE- CIDADE BAIXA

Para promover a realização do evento, a Transalvador fará a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 08h deste domingo (11), na faixa à direita, no Largo do Bonfim (saída da Igreja do Bonfim), Ladeira do Bonfim, Largo da Baixa do Bonfim, e Av. Dendezeiros do Bonfim, com chegada Santuário da Irmã Dulce.

FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS - LIBERDADE

Durante a realização do evento que acontece neste domingo (11), haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 13h, nas ruas Profª Samirames Seixas (Saída da Igreja Menino de Praga), Rua Prof. Flávio de Paula, Rua Luís Guimarães, Rua Coronel Tupy Caldas, Praça Capitão Salomão, Rua São Lourenço, e Praça da Graciosa (Chegada).

VII PARADA LGBT SÃO GONÇALO DO RETIRO

Para o evento, a Transalvador fará a interdição progressiva do tráfego de veículos, das 14h às 20h deste domingo, na faixa à direita da Rua Direta de São Gonçalo do Retiro (trecho compreendido entre a EMBASA e o Final de Linha de São Gonçalo do Retiro).