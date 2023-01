Do tribal ao erudito, Tambores em Cena homenageiam Iemanjá

Do tribal ao erudito, o projeto Tambores em Cena homenageia Iemanjá com a participação da percussão de Wilson café, Gilberto Santiago, Marcus Musk e o grupo Atabassar, nesta quarta-feira (1), às 15 horas, na Cidade da Música, no Comércio. Destaque para o Coral Ecumênico da Bahia, regido pelo maestro Ângelo Rafael, com acompanhamento da percussão na canção Trenzinho Caipira, de Heitor Villa-Lobo, e no repertório da cantora Carla Visi, com músicas que fazem referência a Rainha do Mar.

O evento contará com apresentação de Sérgio Nunes, cantor da banda Adão Negro, e do ator Jackson Costa que recitará poemas sobre as águas. A entrada é franca.

Idealizado pelo percussionista Wilson Café, os tambores entram em recesso após a apresentação desta semana até Quarta-Feira de Cinzas. ”O projeto é um sucesso, com todas as sessões lotando o espaço do café da Cidade da Música. Retornaremos para encerrar com um show repleto de convidados especiais depois do carnaval, alguns estarão na cidade neste período e já aceitaram o nosso convite”, comenta Café.

Desde a primeira edição, o evento vem reunindo grandes músicos da percussão e cantores com grande participação do público, principalmente turistas. No espaço térreo da Cidade da Música já se apresentaram Adriana Portela, Anjo Caldas, Diego Neri, Jaime Nascimento, Ivanzinho Pocapuco, Ícaro Sá, Tião Oliveira, Mestre Jackson e Gilberto Santiago, Aloísio Menezes, Gerônimo, Marco Lobo, Gustavo de Dalva, Meia Noite, Bajara Carvalho, Transbatucada, Dão, Tonho Matéria e Armandinho, entre outros.

SERVIÇO - Tambores em Cena | quarta (1), a partir das 15h, com Gilberto Santiago, Coral Ecumênico da Bahia, com regência do maestro Ângelo Rafael, Marco Musk, Atabassar, Sérgio Nunes, Carla Visi e Jackson Costa | Gratuito