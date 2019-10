Doação de livros marca o primeiro dia da Flica 2019

Dois mil livros serão doados durante a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que começa nesta quinta-feira (24) e segue até domingo (27), em Cachoeira (a 110km de Salvador). Com o objetivo de valorizar e estimular o gosto pela leitura, a campanha Leia e Passe Adiante acontece na Praça Teixeira de Freitas, até sábado (26), e inclui a doação de dois mil livros.

Além da campanha, a programação da Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBa) inclui o bate-papo Com a Palavra as Pesquisadoras, que acontece no Espaço Educar para Transformar, sexta-feira, às 10h, com as professoras Luciana Brito e Isabel Cristina Reis. O tema da conversa será o livro Escravidão no Recôncavo, de Eliana Alves.

Já no sábado (26), às 14h, no mesmo espaço, é a vez do professor Vilson Caetano conversar com o público sobre o livro Corujebó – Candomblé e Polícia de Costumes, resultado de uma pesquisa realizada no Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB) pelo profissional. A programação da Flica 2019 terá, ainda, debates, exposições, lançamentos de livros, palestras e atrações infantis.

Campanha Leia e Passe Adiante e Conversa com Pesquisadores

Quando: Sexta-feira (25) e sábado (26)

Onde: Praça Teixeira de Freitas e Espaço Educar para Transformar





Festa Literária de Cachoeira coloca a Bahia na rota do debate cultural

Programação da Flica/Mesas

Quinta-feira (24)

15h: Lilia Moritz Schwarcz e Eliana Alves Cruz na mesa Cartografias do Brasil Contemporâneo. Mediação: Zulu Araújo.

19h: Itamar Vieira Júnior e Marcelo Maluf na mesa Cartografias da Subalternidade: a Construção do Lugar do Outro. Mediação: Wesley Correia.

Sexta-feira (25)

10h: Thalita Rebouças e Saulo Dourado na mesa A Leitura não Precisa ser Essa Coisa Chata. Mediação: Ronaldo Jacobina.

15h: Mariana Komisseroff (Argentina) e Natália Borges Polesso na mesa A Literatura que Ousa Dizer o Seu Nome. Mediação: Mariana Paim.

19h: Maria do Rosário Pedreira (Portugal) e Antonio Brasileiro na mesa Estratégias do Eu-lírico, Esse Eterno Fingidor. Mediação: Mônica Menezes.

Sábado (26)

10h: Bráulio Bessa e Antônio Barreto na mesa Pra Cada Canto que eu Olho, Vejo um Verso se Bulindo. Mediação: Maviael Melo.

14h: Lande Onawale e Jovina Souza na Mesa Sobrevivências: a Poesia Frente ao Mundo. Mediação: Lívia Natália.

17h: Marcelo D` Salete e Hugo Canuto na Mesa Quer que Desenhe? Perspectivas Negras nos Quadrinhos. Mediação: Luana Assiz.

20h: Gláucia Lemos – Autora homenageada 2019 na mesa Contemplação, Criação e Mergulhos. Mediação: Carlos Ribeiro.

Domingo (27)

10h: Irmandade da Palavra Convida Slam das Minas Bahia na mesa A poesia Apresenta suas Armas.

Programação da Geração Flica 2019

Quinta, 24 de outubro

Atração 1 – “Literatura de Instagram, arte ou brincadeira?”

Autor: Edgard Abbehusen

Mediadora: Bárbara Sá

Hora: 10h

Atração 2 – “LIVES: Novos modelos de criação”

Autora: Pam Gonçalves

Mediadora: Bárbara Sá

Horário: 14h

Atração 3 – “Vídeo Game é coisa de menina”

Autora: Clara Alves

Mediadora: Bárbara Sá

Horário: 16h

Sexta, 25 de outubro

Atração 4 – “Infanto-juvenis invadindo as escolas”

Autor: Breno Fernandes

Mediadora: Bárbara Sá

Horário: 10h

Atração 5 – “Oi, mãe, meu livro foi parar no cinema”

Autora: Thalita Rebouças

Mediadora: Bárbara Sá

Horário: 14h

Atração 6 – “Araruama e o fantasismo nacional”

Autor: Ian Fraser

Mediadora: Bárbara Sá

Horário: 16h

Sábado, 26 de outubro

Atração 7 – “Do livro para os palcos”

Autor: Aldri Anunciação

Mediadora: Bárbara Sá

Horário: 10h

Atração 8 – “O fenômeno de se autopublicar”

Autor: Tatiana Amaral

Mediadora: Bárbara Sá

Horário: 14h

Atração 9 – “Não me julgue”

Autor: Matheus Rocha

Mediadora: Bárbara Sá

Horário: 16h

Serviço

O quê: Festa Literária Internacional de Cachoeira – Flica 2019

Quando: 24 a 27 de outubro de 2019

Onde: Cachoeira (a 110km de Salvador)

Entrada gratuita