Dobradinha feminina no Toca: Luê e Maya abrem festival

Uma vem de Belém do Pará. A outra, do subúrbio ferroviário de Salvador. Em comum, a identidade marcante de suas origens e o desejo de reinventar modos de representá-las. Luê e Maya se encontram na primeira edição do Toca! 2022, nesta sexta (22), às 20h, no Pátio do Goethe-Institut Salvador-Bahia.

Com sua rabeca , Luê vai cantar as músicas dos seus dois discos – A Fim de Onda (2013) e Ponto de Mira (2017) – e algumas novidades que permanecem demonstrando a experimentação com a música popular proveniente de sua terra natal e a música pop mundial. “Estou numa fase mais madura de minha carreira e com isso quero trazer um repertório em que eu me divirta com músicas próprias, mas também revisitando outros artistas”, conta ela. “E dentro dessa proposta o palco é como uma extensão da casa da pessoa, como um show particular, descontraído e ao mesmo tempo com muita qualidade”, completa. Os singles Virou o Zoinho (VICIEI) e Mais Gostoso Lento marcam o início de uma nova e mais dançante fase com referências do dub, reggae, música latina e eletrônica, mas ainda com a presença de sons da região Norte que caracterizam o início de sua trajetória.

Na abertura, a cantora e compositora Maya passeia pelas vertentes da black music, mesclando suas referências às levadas do R&B, trap, pop e pagotrap, do qual é uma das mais proeminentes representantes. Com discurso forte sobre suas vivências como mulher preta contextualizadas a uma poética urbana e diaspórica, ela tem acumulado notoriedade na cena musical de Salvador. Singles como Meia Noite (em parceria com Rodrigo Ruchell) e Faca Amolada, que somam mais de 440 mil plays só no Spotify, chamaram atenção da imprensa especializada. O lançamento mais recente, “Violenta”, em parceria com A Travestis, traz referências à cultura do continente latino, confirmando sua pegada caliente e de sensualidade.

O projeto, que objetiva a promoção da música autoral contemporânea brasileira, tem esta temporada realizada pela Dimenti Produções Culturais e Fundação Nacional de Artes (Funarte), através do Prêmio Funarte Festivais de Música 2021. Ingressos ficam disponíveis para compra em https://linktr.ee/tocasalvador.





TOCA!

EDIÇÃO JULHO

Shows: Luê e Maya

Quando: 22 de julho (sexta-feira), 20h (portões abertos às 18h30)

Onde: Pátio do Goethe-Institut Salvador-Bahia

Quanto: Lote 1 – R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) | Lote 2 – R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: https://linktr.ee/tocasalvador