Doc ‘Babenco’, de Bárbara Paz, representará Brasil no Oscar 2021: 'Muito emocionada'

O documentário 'Babenco: Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou', da atriz e diretora Bárbara Paz, foi indicado pelo Brasil para disputar vaga no Oscar 2021. A obra homenageia o diretor argentino radicado no Brasil, e também seu ex-marido, Héctor Babenco, diretor que faleceu de câncer em 2016.

"Muito emocionada", declarou Bárbara ao portal Gshow, logo após saber da indicação feita pela Academia Brasileira de Letras entre 19 obras inscritas. O doc concorre vaga na categoria de Melhor Filme Internacional.

"Estou muito feliz é um momento histórico! Nunca um documentário foi indicado a filme estrangeiro, Hector merecia representar o Brasil com o Babenco. É muito emocionante, um filme de amor ao cinema. Fiquei surpresa mesmo, pois tem uma lista de filmes incríveis. Estou agradecida a Academia Brasileira pela escolha", disse ao Gshow.

Ela também agradeceu a indicação ao postar a notícia nas redes sociais.

O documentário chega aos cinemas do Brasil na quinta-feira (26), e traça um paralelo entre a arte, as memórias e a doença do diretor, revelando os medos e as ansiedades do cineasta argentino naturalizado brasileiro.

Entre os sucessos dirigidos por Babenco está filme "Carandiru", de 2003, e "O Rei da Noite", de 1975, estrelado por Paulo José e Marília Pêra. Mas foi com o longa "O Beijo da Mulher Aranha, de 1986, que ele recebeu indicação ao Oscar de melhor direção e consagrou o ator William Hurt como melhor ator.