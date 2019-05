Doce Mel atropela Olímpia e é campeão da Segunda Divisão

O Olímpia parecia que estava com uma mão na taça da Segunda Divisão do Campeonato Baiano e no acesso à elite em 2020, após vencer o Doce Mel por 2x1, na primeira partida da final, no dia 19 de maio, em Ipiaú. Neste domingo (26), jogando em casa, no estádio de Pituaçu, o time criado pelo meia-atacante Anderson Talisca só precisava de um empate para garantir a festa.



No entanto, falou combinar com a equipe de Ipiaú. Precisando vencer por dois gols de diferença para ficar com o título, o Doce Mel foi além e bateu o Olímpia por 3x0, com dois gols de Gustavo e um de Anderson.



O time ipiauiense abriu placar ainda no 1º tempo. Gustavo recebeu bola vinda da esquerda, girou em cima do marcador e deu uma bomba da entrada da área, marcando um golaço em Pituaçu.



O segundo gol também bonito. Já no 2º tempo, em falta na intermediária, Anderson recebeu a bola e soltou um petardo do meio da rua, acertando o ângulo de Vitor. O terceiro gol saiu aos 20 minutos, novamente com Gustavo, desta vez, em cobrança de pênalti. Aí foi só aguardar o final do jogo.