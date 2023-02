Doce Mel x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A primeira fase do Campeonato Baiano chegou na sua reta final. Neste sábado (11), Doce Mel e Bahia se enfrentam pela 7ª rodada da competição. As equipes vivem momentos bem diferentes no torneio. O tricolor já está classificado para a semifinal e tenta agora o primeiro lugar para ter vantagem no mata-mata. O técnico Renato Paiva descansará os titulares e colocará uma equipe alternativa no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. Por outro lado, o Doce Mel precisa de um milagre para evitar o rebaixamento. O time soma apenas dois pontos em seis jogos e ocupa a lanterna do estadual. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Doce Mel x Bahia terá transmissão ao vivo na TVE, em TV aberta, e na TV Bahêa, no Youtube. A partida começa às 18h30.

Prováveis escalações:

Doce Mel: João, João Victor, Marcelo, Fernández e Rivaldo; Matheus Erick, Sandro e Davi; Giva, Roberto e Matheuzinho. Técnico: Eduardo Bahia.

Bahia: Mateus Claus, Borel, Marcos Victor, David Duarte e Ryan; Miqueias, Lucas Araújo e Patrick Verhon; Caio Vidal; Everton e Jacaré. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Bruno Pereira Vasconcelos. Ele será auxiliado por Edevan de Oliveira Pereira e Wesley Silva Santos.