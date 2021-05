Documentário aborda arte como suporte de cura para a saúde mental

Saúde mental, depressão, autocuidado e arte como suporte de cura são abordados no documentário Visitas de Helisleide Bomfim que será lançado nesta terça-feira (18), Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O evento virtual acontecerá às 10h no canal do Território Sirius no YouTube (/territoriosirius) e a produção do filme também fará uma live no dia 24, às 17h, no Instagram (@siriusterritorio).



Produzido durante a pandemia, o filme mostra a visita da atriz Helisleide Bomfim a quatro integrantes d’Os Insênicos, grupo de teatro do qual faz parte que é formado por usuários de Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e conduzido há mais de dez anos pela atriz e psicóloga Renata Berenstein. Os atores compartilham seu cotidiano, suas memórias e falam sobre a militância antimanicomial.



Em 2020, foi lançado o documentário Ecoando Helisleide Bomfim, com a atuação e o histórico da atriz e militante da causa antimanicomial. No mesmo ano, Helisleide foi premiada por sua atuação no espetáculo Holocausto Brasileiro, no Prêmio Braskem de Teatro, na categoria especial revelação.



Gravado com o celular, o documentário Visitas de Helisleide Bomfim amplia o universo tratado na obra anterior. A direção é de Fabio Vidal que também assina o roteiro junto com Edson Bastos, Henrique Filho e Inajara Diz. A produção executiva é de Ana Paula Vasconcelos.



No dia 24, às 17h, Helisleide e Fabio Vidal recebem Edna Amado, assistente social, militante antimanicomial e coordenadora do Núcleo de Estudos Pela Superação dos Manicômios. O encontro conta, ainda, com participação de Carla Geline Campos, psicóloga, redutora de danos, profissional da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) em Camaçari e coordenadora do Fórum Municipal de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas de Salvador.



Serviço

O quê: Lançamento do documentário Visitas de Helisleide Bomfim

Quando: Terça-feira (18), às 10h, e dia 24, às 17h (live)

Transmissão: Canal do Território Sirius no YouTube (/territoriosirius)

Gratuito