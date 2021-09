Documentário AmarElo de Emicida é indicado ao Emmy

O Brasil é representado por cinco produções no Emmy Internacional 2021, que revelou os seus indicados nesta quinta-feira (23). Os indicados são o documentário/filme de show Emicida: AmarElo - É Tudo Pra Ontem, da Netflix, na categoria de programação artística; o Globoplay levou indicações por Cercados (melhor documentário), Diário de um Confinado (melhor programa curto) e Todas as Mulheres do Mundo (melhor minissérie ou telefilme).

O rapper, que também é apresentador do programa Papo de Segunda, comemorou no Twitter:

Com Regina Casé e Adriana Esteves, a novela Amor de Mãe está entre os representantes brasileiros, na categoria telenovela. A produção chegou a ser interrompida com a pandemia de coronavírus, mas retornou na grade da Globo em 2021 com Dona Lurdes encontrando o filho Domênico. A novela concorre com produções da China, Singapura e Portugal.

A Globo ainda tem indicações com o seu streaming, o Globoplay. O documentário Cercados concorre na categoria contando o negacionismo durante a pandemia principalmente da ótica dos profissionais da imprensa que cobriam a rotina do presidente Jair Bolsonaro.

O nome faz referência ao espaço destinado para a imprensa na porta do Palácio da Alvorada e mostra os momentos de aumento de mortes em razão da covid-19, demissão de ministros e a insistência de Bolsonaro com a remédios sem eficácia comprovada e instigando jornalistas.

O streaming da Globo ainda concorre com Diário de um Confinado como melhor programa curto e Todas as Mulheres do Mundo na categoria de melhor minissérie ou telefilme.

Os ganhadores serão anunciados na cerimônia em Nova York no dia 22 de novembro.

Veja o trailer de AmarElo: