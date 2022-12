Documentário baiano homenageia sambistas desconhecidos 

O documentário Porfírio do Amaral - A Verdade Sobre o Samba, do cineasta baiano Caio Rubens estreou quinta (1), no Cine Metha Glauber Rocha. A data não podia ser mais apropriada, já que o filme faz uma homenagem aos sambistas desconhecidos do Brasil - e o Dia do Samba é festejado nesta sexta-feira (2). O filme pode ser visto em sessão às 13h30.

Finalizado em 2019, o longa foi selecionado em 2020 para a mostra nacional do In Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical. “O filme é também uma investigação em torno das origens do samba. Então, visitamos três lugares importantes para a formação desse ritmo: Salvador, Cachoeira e Rio de Janeiro”, disse o roteirista Reinofy Duarte ao CORREIO na época da exibição.

Porfirio, o personagem que dá título ao filme, simboliza os sambistas de origem popular, que trabalhavam como porteiros ou garis e deixaram uma obra musical de valor. Chico Buarque, Elza Soares, Nelson Sargento, Margareth Menezes, Juliana Ribeiro e Antônio Pitanga estão entre as personalidades entrevistadas na produção.

O filme revela também rumores de que Porfirio deixou um programa Ensaio - que ia ao ar na TV Cultura - gravado, mas que nunca foi exibido. É aí que começa um trabalho investigativo, para entender a razão de nunca ter sido veiculado. Não vale a pena entrar em detalhes, pois há risco de revelar spoilers. Mas o filme revela uma boa e divertida surpresa.

Segundo o diretor, o filme cruza música, filosofia e política, para tentar localizar as pistas sobre o autor. Quem teria sido? Quais as principais músicas deixadas por ele? Como viveu e se localizou na música brasileira? Em entrevista ao site do In-Edit, Caio destaca que todo o processo de invstigação do filme acabou revelando outros Porfírios, que acabam não tento seus talentos reconhecidos pela história.