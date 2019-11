Documentário baiano sobre Edy Star é selecionado para o Festival MIMO

O documentário 'Antes que me esqueçam, meu nome é Edy Star', da produtora baiana Têm Dendê Produções, é uma das atrações do Festival MIMO de Cinema que acontece em São Paulo. Finalista na 11ª edição do In-Edit Brasil, o filme terá exibição neste sábado (23), às 20h, no Centro Cultural São Paulo.

'Antes que me esqueçam, meu Nome é Edy Star', narra a trajetória do músico Edy Star, a partir de uma história que viaja pelos diversos cenários culturais das décadas de 1960 a 1980. Realizado pela Têm Dendê Produções, com roteiro assinado por Carollini Assis, direção de Fernando Moraes e direção musical de Zeca Baleiro, o documentário aborda temas que nortearam a carreira de Edy.

O filme conta com depoimentos do diretor Rubens Lima Jr, do crítico musical Rodrigo Faour, do cineasta João Carlos Rodrigues, do cantor e compositor Caetano Veloso, além das transformistas Claudia Celeste, Jane di Castro e Rogéria. O Festival MIMO, que segue até domingo (24), chega à edição de número 50 e desde a sua primeira, em 2004, já exibiu 346 filmes onde a música é tema central.