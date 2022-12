Documentário baiano sobre intolerância é finalista de Festival & Prêmio Curta!

Um documentário baiano sobre intolerância religiosa é um dos 50 finalistas entre as séries e filmes do Festival & Prêmio Curta!.

"Àkàrà no fogo da intolerância" concorreu com 88 filmes e 61 séries em votação popular, encerrada em 13 de novembro, para conseguir ser finalista.

Os títulos serão submetidos ao julgamento do júri técnico, que conta com o psicanalista Christian Dunker, as historiadoras Mary Del Priore e Giovana Xavier, a crítica literária Fabiane Secches, a professora de cinema Consuelo Lins, o pesquisador Hernani Heffner, a crítica de dança Silvia Soter, o professor de história da arte Paulo Sergio Duarte, a gestora Adriana Rattes e os jornalistas Eduardo Bueno, Mauro Ferreira, Miguel Conde, Luiz Carlos Merten, Lorena Calábria e Bernardo Araujo.

Os finalistas estão divididos em cinco categorias temáticas: "Música", "Artes", "Cinema", "Pensamento" e "Sociedade”, onde está Akara no fogo da intolerância.

Para assistir as finalistas gratuitamente basta acessar o site, realizar o seu cadastro ou login.

"Àkàrà no fogo da intolerância" se une à luta contra a intolerância que atinge, principalmente, as religiões de matriz africana, discutindo um tema que sai do âmbito religioso e que envolve até a forma como está sendo conduzida a política governamental no Brasil.

A partir da conflitante realidade do Acarajé, um dos pratos mais tradicionais da culinária popular afro-brasileira, que vem sofrendo uma série de adaptações regidas principalmente pelo credo religioso de quem o prepara e comercializa, percorremos caminhos diversos fazendo um apanhado dos casos de intolerância religiosa mais marcantes acontecidos nos últimos anos.

Uma análise histórica desde a perspectiva de quem sofre este tipo de violência e a relação desta com o racismo estruturante instaurado na sociedade brasileira.