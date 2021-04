Documentário conta a história de dançarina trans 'Rainha do samba junino'

Símbolo de luta e resistência, a dançarina transgênero Pokett Nery tem sua história contada no documentário Pokett Nery – Rainha do Samba Junino, que estreia nesta sexta-feira (30), às 19h, no canal do YouTube da Obá Cacauê. A identidade de matriz africana, a visibilidade LGBTQIA+ e o Patrimônio Cultural são temas que atravessam o filme.

Moradora do Alto das Pombas, Pokett Nery foi referência na cidade e enaltecida como rainha do samba duro, ritmo principal do samba junino reconhecido pela FGM, em 2018, como Patrimônio Cultural Imaterial de Salvador. Gravado na capital baiana, o documentário traz imagens dos bastidores do “Especial do Samba Junino: Pokett Nery convida suas estrelas”, programa que foi ao ar no Dia Nacional da Visibilidade Trans, em janeiro, com participação das dançarinas Tininha e Jujuba.

No documentário, contemplado pela Lei Aldir Blanc, a câmera acompanha as personagens em sua jornada. “Em tempos de negacionismo, o documentário vem com a proposta de ampliar a liberdade e ocupar os espaços em toda sua esfera em toda comunidade LBGTQIA+”, destaca a roteirista e produtora, Fabíola Aquino.



Samba junino

O samba junino foi reconhecido pela Fundação Gregório de Mattos, em 2018, como Patrimônio Cultural Imaterial de Salvador. Expressão cultural genuína da cidade, o samba duro é o ritmo que anima os festejos juninos em vários bairros da capital baiana, a exemplo do Engenho Velho de Brotas, Engenho Velho da Federação, Federação, Fazenda Garcia, Tororó, Nordeste de Amaralina, tradição existente há mais de 40 anos.

Serviço

O quê: Lançamento do filme "Pokett Nery – Rainha do Samba Junino"

Quando: Sexta-feira (30), às 19h

Onde: No canal da Obá Cacauê no YouTube