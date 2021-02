Documentário contará histórias inéditas de Bussunda no Globoplay

Bussunda será homenageado com uma série documental em homenagem aos 15 anos da sua morte. A obra, que se chamará “Meu amigo Bussunda”, vai contar a vida do humorista até os seus últimos trabalhos.

Ao todo, serão quatro episódios, os três primeiros dirigidos pelo ex-Casseta & Planeta Claudio Manoel e por Micael Langer, e o último por Manoel e Julia Vianna, filha do artista, que tinha 12 anos perdeu o pai.

Os primeiros capítulos da série vão narrar a trajetória da carreira do humorista em ordem cronológica, usando imagens de arquivo e entrevistas com parentes, amigos, colegas e integrantes da equipe do Casseta & Planeta. Entre os entrevistados estão Fischer, Zico e Débora Bloch, que na infância frequentou a mesma colônia de férias de Bussunda. O projeto terá imagens inéditas resgatadas dessa época.

Já o último episódio trará uma reflexão sobre o legado do humorista sob o olhar de Julia. A série será exibida no Globoplay e deve estrear em junho, mês em que Bussunda morreu.