Documentário de Maria Bethânia estreia hoje (1º) em todo o Brasil

Grande homenagem de um fã à carreira de Maria Bethânia, o documentário "Maria — Ninguém Sabe Quem Sou Eu" chegou nesta quinta-feira (1) ao circuito nacional de cinema. O filme, em que a cantora abre o coração, marca a estreia do jornalista Carlos Jardim, fã declarado da artista baiana, como diretor.



A história do fã com a ídola já dura 42 anos e Jardim já perdeu a conta de quantos shows já assistiu. Esse encantamento com a história da filha de Dona Canô rendeu, inclusive, não só o doc, mas um ebook lançado pela Editora Máquina de Livros, batizado de "Ninguém Sabe Quem Sou Eu (A Bethânia Agora Sabe!)". Em relatos na primeira pessoa, Jardim conta as loucuras que já fez para se aproximar e ser notado por Bethânia.



O possível desapontamento com a aproximação desejada, ao constatar que o ídolo idealizado não é nada do que se esperava, nunca foi um medo do diretor. “Nunca tive receio, pois escolhi meu ídolo muito bem. Ela é de uma integridade absoluta, inteligência rara, embora tenha fama de difícil, mas só porque faz o que quer e gosta. Isso é o que faz dela uma pessoa legítima”, afirmou Carlos ao Correio Braziliense.



No filme, o diretor traz a cantora como protagonista, falando de si e de sua trajetória, numa entrevista concedida em 24 de novembro de 2021, no teatro do Copacabana Palace. No livro, o protagonista é o autor, que afirmou ter sido um grande desafio assumir o projeto.

O texto foi originalmente publicado no Alô Alô Bahia.