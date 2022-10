Documentário do Globoplay mergulha na vida de Ronaldo Fenômeno

Faltando menos de um mês para começar a Copa do Mundo, o Globoplay estreia com exclusividade o documentário Ronaldo, O Fenômeno, que mergulha na trajetória meteórica de um dos maiores e mais consagrados jogadores de futebol do mundo. Disponível a partir desta sexta (21), o filme traz depoimentos dos amigos Roberto Carlos, Zidane, Romário, Bebeto, além do técnico Felipão e sua mãe Sônia dos Santos.



O início do doc é dedicado ao desempenho de Ronaldo na década de 1990, época em que recebeu dois títulos de Melhor Jogador do Mundo pela FIFA, mais precisamente em 96 e 97. O ex-atacante relembra o assédio da imprensa e também o final da Copa de 1998, quando sofreu a convulsão antes da final entre o Brasil e França.



É a partir da derrota da seleção brasileira contra a França, que o filme mergulha nos momentos mais difíceis da carreira de Ronaldo: a grave lesão no joelho em 2000, que exigiu do atleta um longo período de recuperação, deixando um futuro duvidoso para a sua carreira. Ronaldo, O Fenômeno mostra, ainda, a convocação para a Copa de 2002 e a inesquecível vitória sobre a Alemanha, que garantiu o Penta ao Brasil. A conquista marcou a volta por cima do jogador, que foi artilheiro do Mundial e eleito melhor jogador do mundo pela Fifa.



“Fazer este documentário foi uma experiência emocional e catártica. O documentário é um reflexo verdadeiro e honesto da minha vida. É de coração: está tudo em cima da mesa e não ficou pedra sobre pedra. Olhando para trás na minha carreira, incluindo os melhores momentos da minha vida, bem como os períodos mais difíceis, foi incrível. Espero que os fãs gostem de assistir tanto quanto eu gostei de fazê-lo”, diz o ex-jogador