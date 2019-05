Documentário faz retrato apaixonado em defesa da Amazônia

A atriz Christiane Torloni é conhecida por seu engajamento em questões ambientais. A artista agora leva sua paixão pela natureza para os cinemas, no documentário Amazônia - O Despertar da Florestania, que marca sua estreia na direção, junto com Miguel Przewodowski.

O filme discute como a floresta amazônica e a própria natureza têm sido tratadas no Brasil desde o início do século XX. Para isso, registra depoimentos de diversas personalidades da sociedade brasileira também envolvidas em questões ambientais, como o jornalista André Trigueiro, a atriz Lucélia Santos, a jornalista Miriam Leitão, o artista plástico Frans Krajcberg (1921-2017) e o cantor Milton Nascimento. Há ainda entrevistas com anônimos, incluindo ribeirinhos e um ex-madeireiro.

Rodado em locais como Roma, Nova Viçosa, Amazônia e Brasília, o filme leva ao surgimento do conceito de Florestania - palavra que sintetiza o conceito de cidadania e direitos florestais.

Torloni diz que o filme surgiu muito naturalmente: “Você não decide muito essas coisas. Quando vê, já está fazendo. Eu já estava registrando imagens, personagens, falas. Então, eu tive a coragem (risos) de mostrar isso para o meu amigo cineasta Miguel Przewodowski, que disse: “Eu acho que você está fazendo um filme”.