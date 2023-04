Documentário Filhos da Terra retrata o protagonismo dos povos originários da Bahia

Ao longo de abril, mês que dá maior visibilidade à luta pelos direitos e garantias dos indígenas, a Rede Bahia retrata a importância dos povos originários e provoca reflexões, com projetos em seus multicanais. No sábado (22), às 7h10 da manhã, logo após o programa Conexão Bahia, a emissora transmite o documentário Filhos da Terra, trazendo um olhar de protagonismo sobre os povos originários da Bahia que mantêm vivas suas tradições.

O curta-metragem, produzido pela equipe do núcleo de Programação da Rede Bahia, traz uma realidade documentada a partir de vivências nos aldeamentos Truká-Tupan, Kariri-Xocó, Xukuru-Kariri, Tuxá e Atikun, localizados na região norte do estado. O documentário retrata origens, histórias e costumes diferentes, a proteção à terra e tradições, em cenários que se cruzam na luta contra o preconceito, e pelo reconhecimento e defesa do território, em legados de resistência passados de geração em geração.

“Viajamos até a região de Paulo Afonso, onde existe um volume significativo de povos indígenas, com o intuito de documentar estas realidades. O documentário mostra as diferentes culturas desses povos, seus significados, a relação com os encantados, com a terra, e também suas lutas, sempre vislumbrando um futuro de reconhecimento digno e justo”, afirma Marbson Alves, diretor do documentário e coordenador de conteúdo da Rede Bahia.