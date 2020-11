Documentário Inconscientes Revelados tem pré-estreia gratuita

No mês da Consciência Negra, ocorre o lançamento do filme 'Inconscientes Reveleados - Um Panorama das Questões Raciais no Brasil'. O filme terá duas exibições gratuitas para marcar sua pré-estreia: uma nesta sexta-feira (6), às 19h, e outra no dia 20 de novembro, no mesmo horário. Logo após a exibição, que acontecerá no YouTube, será realizado um bate-papo com o coletivo M.O.O.C, que assina a direção de arte do filme.

Durante 70 minutos, a narrativa mostra fatos históricos e sociais que estimulam o debate racial no contexto histórico do Brasil. A produção dirigida por Alexandra Loras, ativista pela diversidade étnico-racial e ex-consulesa da França em São Paulo, retrata a formação histórica do brasileiro e mostra as cicatrizes e estruturas do racismo, ainda presente na sociedade.

A reflexão parte de histórias e depoimentos de personalidades como a juíza federal Mylene Ramos, o antropólogo do afroconsumismo Fernando Montenegro, a ex-ministra dos Direitos Humanos Luislinda Valois, o historiador Leandro Karnal, e a deputada federal Tia Eron. Os entrevistados compartilham suas jornadas pessoais e se posicionam sobre o negro na sociedade.

Para Alexandra Loras, "existe uma segregação racial cordial no Brasil" e esse é um dos focos do documentário. Em Inconscientes Revelados, são expostas as raízes de comportamento dos brasileiros "assim como os vieses de pensamento que constroem essa nação diversa". O filme é apoiado pela Sanofi e faz parte da agenda cultural no mês da Consciência Negra.

Pré-estreia

Inconscientes Revelados - Um filme dirigido por Alexandra Loras

Quando: Sexta-feira (6), às 19h

Onde: YouTube Inconscientes Revelados