Documentário indicado ao Oscar será exibido na televisão

Neste domingo (8) dedicado à luta feminista, vale prestar atenção nas histórias protagonizadas por elas. Minha dica para quem não quer ou não pode sair de casa, é se ligar na programação televisiva. Vários canais prepararam programas especiais que trazem a mulher para o centro do debate.

No National Geographic, dois documentários merecem atenção: o indicado ao Oscar The Cave (às 19h) e O Escândalo de Harvey Weinstein (às 22h30). O primeiro conta a história de garra e solidariedade da pediatra Amani Ballou, que tenta exercer seu trabalho em meio ao caos da guerra na Síria.

Dirigido por Feras Fayyad, o filme retrata a coragem e a solidariedade feminina da Dra. Amani, que ao lado das colegas Samaher e Alaa reivindicam o direito de trabalhar numa cultura extremamente patriarcal. O doc se passa dentro de um hospital subterrâneo, conhecido como Cave, na região de Ghouta - próximo a Damasco. E acompanha as médicas driblando preconceitos, bombardeios diários, escassez de suprimentos e até a ameaça de ataques químicos.



Documentário mostra série de denúncias sexuais contra Harvey Weinstein (Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP)

A segunda produção do NatGeo, dirigida pela experiente diretora americana Ursula Macfarlane, foi filmada em 2019 no calor das denúncias sobre o produtor de cinema Harvey Weinstein, acusado de abuso sexual por mais de 80 mulheres.

Ursula entrevistou Rosanna Arquette, Paz de la Huerta e Erika Rosenbaun, e refaz a história do ex-todo poderoso de Hollywood, mostrando-o como “um predador”. Segundo a diretora, foram mais de 40 anos de agressões sexuais, tornadas públicas a partir de 2017. Esta semana, a aguardada sentença de Harvey deve ser divulgada pela justiça americana.

Entre as TVs abertas, a Band escolheu o sábado (7) para uma estreia especial: a da série autobiográfica Orange is the New Black, uma das mais queridinhas do mundo Netflix. Nesta primeira temporada, os 13 episódios mostram a entrada de Piper Chapman (Taylor Schilling) para universo laranja da prisão.