Documentário inédito sobre Mickey Mouse lança primeiro trailer

A Disney anunciou para o dia 18 de novembro, na plataforma Disney+, o lançamento de Mickey: A História de um Camundongo, documentário inédito que vai resgatar a trajetória do personagem Mickey Mouse desde sua criação, em 1928, até os dias atuais.

Como um dos personagens mais amados do mundo, Mickey Mouse é reconhecido como um símbolo de alegria em praticamente todos os cantos do planeta. Sonhado no início da carreira de Walt Disney, o personagem se tornou uma sensação da noite para o dia quando estrelou no primeiro curta-metragem animado Steamboat Willie (O Vapor Willie, em português).

Veja o trailer:

Ao longo das décadas que seguiram, o camundongo evoluiu para versões surpreendentemente diferentes de si mesmo, que refletem tanto a notável carreira de seu criador quanto as dramáticas mudanças sociais na nação que ele passou a representar. O documentário também apresenta um curta-metragem animado exclusivo, Mickey in a Minute, criado pela lendária equipe de desenhos à mão do Walt Disney Animation Studios e que documenta seu processo de animação feito por Eric Goldberg, Mark Henn e Randy Haycock.



“Há 94 anos, Walt Disney criou o camundongo que se tornaria um dos personagens mais amados do mundo”, diz Marjon Javadi, vice-presidente da Disney Original Documentary. “Estamos animados para que o mundo veja Mickey Mouse de uma maneira que nunca viu antes. Nosso premiado time de cineastas registra a jornada do Mickey ao longo dos anos e nos lembra por que ele teve tanto impacto sobre nós”, completa.



“Mickey: A História de um Camundongo” conta com a participação dos lendários animadores da Disney: Eric Goldberg, Mark Henn e Randy Haycock, assim como o artista de animação e lenda Disney, Floyd Norman. A historiadora da arte Carmenita Higginbotham, a diretora do Walt Disney Archives Rebecca Cline e o arquivista Kevin Kern também participam do documentário. Com registros de arquivo e entrevistas exclusivas, a produção explora o contínuo significado artístico e cultural – assim como as controvérsias – em torno do camundongo de animação de quase 100 anos de idade.



“Mickey Mouse é um símbolo que vemos todos os dias de nossas vidas”, diz o diretor Jeff Malmberg, “Todos nós conhecemos o Mickey, mas ele traz significados diferentes para diferentes pessoas. Sentimos que o Mickey merecia um documentário alegre, mas também honesto. Estou feliz que a Disney nos permitiu mergulhar tão profundamente nas evoluções e significados do camundongo mais famoso do mundo”.