Documentário mostra vida de Juliette antes e depois do BBB

Quem caiu de amores por Juliette e quer saber mais sobre a vida da campeã do BBB 21, pode agendar. Estreia nesta terça-feira (29), no Globoplay, o primeiro dos seis episódios da série sobre o fenômeno paraibano que conquistou o país.

Com direção geral de Patricia Carvalho e direção de Patricia Cupello, a produção traz detalhes da vida pessoal e profissional da mquiadora e advogada. A série documental, que terá episódios semanais, revela a origem de Juliette no interior da Paraíba, sua relação com a família e amigos e momentos difíceis que mudaram sua trajetória, como a perda de sua irmã mais nova, vítima de um AVC aos 17 anos.

O doc também passa por suas escolhas profissionais e os rumos que a levaram ao Big Brother Brasil e reserva ainda espaço para uma de suas grandes paixões: a música.

À frente da produção, Mariano Boni, diretor de gênero de Variedades da Globo, explica sobre o formato. “Esses documentários são exemplos das oportunidades que estão surgindo cada vez mais nesse panorama multiplataforma, em que a TV aberta, os canais por assinatura e o streaming se combinam e multiplicam o alcance das histórias que gostamos de contar para os brasileiros”, observa.

Em entrevista ao site Gshow, Juliette disse que mal pode acreditar quando a plataforma a comunicou sobre o projeto. “Na verdade, eu ainda não me acostumei totalmente com essa ideia É claro que fico muito honrada com o projeto, confesso que curiosa também. Só pelas imagens que têm sido captadas desde o momento que saí da casa, até depoimentos que sei que estão sendo colhidos, vem muita coisa por aí, heim?! Agradeço o carinho da equipe de pessoas incríveis que tem produzido esse projeto. Já vejo como meu xodó”, comemora.