Documentário narra trajetória de Irmã Dulce até a canonização

Neste domingo (9), às 17h, chegará às telas de todo o Brasil - via streaming - o filme Santa Dulce dos Pobres - Rogai por nós. Com duas horas de duração, o documentário mostra a trajetória de fé de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a Irmã Dulce, que foi canonizada pela Igreja Católica em 2019, tornando-se a primeira santa nascida no Brasil.

Escrita e dirigido por Giovani Lima, o longa é produzido pela Malagueta Filmes, tem produção executiva de Cid Andrade e apoio da OSID. A obra narra a vida da freira baiana desde sua infância e sua caminhada em favor dos pobres e doentes. Fala, ainda, sobre os milagres do Anjo Bom do Brasil; as homenagens em Roma, na cerimônia presidida pelo Papa Francisco no Vaticano e os melhores momentos da primeira celebração no Brasil após a canonização, que reuniu mais de 50 mil pessoas na Arena Fonte Nova.



O ingresso já pode ser adquirido, no valor de R$ 19,90, no site www.filmesantadulce.org.br, endereço onde também será exibida a obra. O filme estará disponível no formato original e com recursos de acessibilidade: legendas, audiodescrição e libras. A renda com os ingressos será direcionada para a manutenção das atividades das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).







SERVIÇO:



Documentário: Santa Dulce dos Pobres - Rogai por Nós

Estreia: 9 de agosto, às 17h

Exibição: via streaming, pelo site www.filmesantadulce.org.br

Ingressos: R$ 19,90, já à venda no site www.filmesantadulce.org.br. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou pelo aplicativo financeiro PicPay.