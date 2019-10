Documentário ‘Refavela 40’ estreia na HBO

O documentário 'Refavela 40', sobre o icônico LP do cantor baiano Gilberto Gil, será exibido pela HBO no dia 19 de novembro, às 22h, como parte da “Temporada de Documentários HBO”. Dirigido por Mini Kerti e produzido pela HBO Latin America, junto com a Conspiração e em parceria com a Gege, o longa celebra as mais de quatro décadas do álbum lançado em 1977.

Composto por depoimentos inéditos e imagens de arquivo, 'Refavela 40' aborda a importância histórica do disco 'Refavela', criado a partir da experiência de Gilberto Gil no Festival Mundial da Arte e da Cultura Negras, realizado na Nigéria. O documentário conta com participação de Rubão Sabino, baixista; Robertinho Silva, baterista; e Djalma Corrêa, percussionista, que acompanharam o cantor na turnê africana.

Depoimentos do cantor Dom Filó, do antropólogo Hermano Vianna, do compositor Paulinho Camafeu e de Vovô do Ilê revelam o aspecto visionário – e a relevância – que “Refavela” ganha cada vez mais com o passar do tempo. Além disso, o filho de Gilberto Gil, Bem Gil, conversa com o pai e Roberto Santana, produtor do disco, sobre os clássicos inesquecíveis da obra, como “Ilê Ayê” e “Sítio do Pica-Pau Amarelo”.

O documentário exibe, ainda, o show na Concha Acústica de Salvador, realizado em 2017, que integrou turnê comemorativa ao álbum. A apresentação, conduzida por Bem Gil, contou com a participação especial das cantoras Céu e Maíra Freitas, de Moreno Veloso, filho mais velho de Caetano Veloso, e do próprio Gilberto Gil.