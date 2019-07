Documentário retrata cidade que produz 20% do jeans brasileiro

A cidade de Toritama, em Pernambuco, tem pouco menos de 40 mil habitantes. Mesmo sendo considerado pequeno para os padrões brasileiros, o município é responsável por cerca de 20% da produção brasileira de jeans.

Esses dados impressionaram o cineasta pernambucano Marcelo Gomes (Cinema, Aspirinas e Urubus), que roteiriza e dirige o documentário Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Gomes havia estado na cidade anos antes e, num retorno, deu-se conta da loucura que havia se tornado aquela cidade que conhecera pacata, com biblioteca e festa de padroeiros.

O diretor soube algo que lhe interessou ainda mais: as pessoas que trabalham ali durante todo o ano para juntar um bom dinheiro costumam gastar tudo durante o Carnaval em praias paradisíacas. E, se precisar, ainda vendem seus bens para realizar o sonho. “Alguém comentou comigo que as pessoas ali costumavam vender seus próprios eletrodomésticos para passar o carnaval na praia. Achei que era uma transgressão muito forte alguém se desvencilhar dos bens de consumo, muitas vezes de primeira necessidade, por conta do carnaval. Fiquei imaginando a intensidade desse processo de trabalho e, como eu faço cinema para vasculhar o que eu não conheço, achei que esse era um bom mote para um filme”

O Diretor

O longa-metragem de estreia de Marcelo Gomes, Cinema, aspirinas e urubus, chamou a atenção da mídia em 2005 ao ser selecionado para o Festival de Cannes (na seção Un Certain Regard), onde ganhou o Prêmio da Educação Nacional da França. Em 2009 ele apresentou o cultuado Viajo porque preciso, volto porque te amo, no Festival de Veneza. Codirigido por Karim Ainouz, o filme ganhou diversos prêmios em cidades como Toulouse, Havana e Paris. Em 2012 Gomes estreou seu terceiro longa, Era uma vez eu, Verônica, no Festival Internacional de Cinema de Toronto e ganhou prêmios em festivais como os de Brasília, Havana, San Sebastian e Guadalajara. Em parceria com o artista visual Cao Guimarães, ele lançou, em 2014, na mostra Panorama do Festival de Berlim, o longa O homem das multidões. E, em 2017, estreou na Mostra Competitiva do Festival de Berlim com Joaquim, longa-metragem contemplado com Prêmio Fênix (México) e premiado também no Festival de Havana e Nova York.

Horário de exibição

