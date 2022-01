Documentário retrata relação dos Beatles com a Índia

A HBO Max adicionou nesta segunda (24) ao seu catálogo brasileiro o documentário Os Beatles e a Índia, que explora a forma como o quarteto de Liverpool influenciou a cultura no país asiático - e vice-versa. Escrita e dirigida por Ajoy Bose, a produção mostra a banda na cidade indiana de Rishikesh e como essa imersão na cultura local levou o grupo a um novo ápice criativo.

De acordo com a sinopse oficial, “Os Beatles e a Índia “é uma crônica histórica e única do caso de amor duradouro entre a banda e a Índia, que começou há mais de meio século. Raras filmagens de arquivo, fotografias, relatos de testemunhas oculares e comentários de especialistas, juntamente com filmagens de locais em toda a Índia para dar vida à fascinante jornada de George, John, Paul e Ringo que deixaram suas vidas de celebridades no Ocidente para um remoto local do Himalaia em busca da felicidade espiritual que inspira uma explosão sem precedentes de composições criativas”.

Veja o trailer:

A produção retrata o primeiro encontro do guitarrista George Harrison com o instrumento cítara, enquanto os Beatles estavam filmando o filme de comédia Help! e o uso do instrumento na canção Norwegian Wood, de John Lennon, em 1965. O filme também revela o impacto do grupo sobre a juventude indiana. A influência inicial dos Beatles é mostrada por meio do grupo pop contemporâneo The Savages, que nasceu em Mumbai na metade dos anos 1960, e por meio do ator Shammi Kapoor, dançando no filme Janwar, de 1965.

A trilha sonora do documentário foi composta pelo premiado compositor Benji Merrison e gravada no Abbey Road Studio 2, a lendária casa de gravação dos Beatles, além de Budapeste, Hungria e Pune, na Índia. Compositor com formação clássica, engenheiro e produtor musical, Benji compôs músicas para centenas de projetos em filmes, televisão, instalações e eventos.