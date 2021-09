Documentário sobre Armandinho estreia nas plataforma de streaming, veja trailer

Estreia neste sábado (11), nas plataformas digitais o filme Armandinho Muito Mais que o Azul de Zanzibar, dirigido pelo cineasta baiano Daniel Talento. Produzido pela Tia Maria Filmes, o documentário conta a história do guitarrista, cantor e compositor baiano de Armandinho Macêdo, que mudou a história da MPB com seu virtuosismo na guitarra baiana e no bandolim, tornando-se um dos maiores guitarrista do mundo.

Armandinho Muito Mais que o Azul de Zanzibar conta, ainda, com a participação do saudoso Moraes Moreira; dos seus irmãos Betinho, André e Aroldo; dos parceiros da banda A Cor do Som , Dadi, Mu, Gustavo e Ary Dias; do guitarrista Stanley Jordan; do escritor Nelson Mota; e de músicos de diferentes gerações como Walter Queiroz, Yamandu Costa, Hamilton de Yolanda, Fausto Nilo; Papau, Beto Barreto e Pepeu Gomes, entre outros.

A produção pode ser vista nas plataformas Looke, Now, Vivoplay, Googleplay e iTunes.



Assista ao trailer: