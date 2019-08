Documentário sobre Samba Junino estreia no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha

Patrimônio Cultural e Imaterial de Salvador, o Samba Junino terá sua história contada em documentário que será lançado nesta terça (6), no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha. Dirigido por Fabíola Aquino e Dayane Sena, o filme Samba Junino - de Porta em Porta mostra a manifestação cultural inserida em um movimento de resistência e luta da cultura negra.

Em 52 minutos, o filme evidencia o surgimento do ritmo, no final da década de 1970, que é oriundo dos bairros periféricos e tem predominância da população negra de Salvador. A narrativa também destaca que, ao influenciar a formação da música baiana, o samba junino contribui para dar visibilidade a artistas como Ninha, Tatau, Tonho Matéria, Xexéu e Márcio Vitor.

“Essa memória precisava ser resgatada e preservada. A FGM deu o primeiro grande passo com o Registro da Salvaguarda em 2018, nossa missão com este documentário foi construir uma narrativa que abrangesse os principais aspectos que marcam as características do Samba Junino”, explica Fabíola Aquino.

Com financiamento da Fundação Gregório de Mattos (FGM), a exibição do documentário faz parte das ações de Salvaguarda do Samba Junino e das comemorações pelo mês da Igualdade Racial. Ao todo, serão cinco exibições gratuitas em Salvador.

Serviço

O quê: Documentário Samba Junino - De Porta em Porta

Onde: Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha (Praça Castro Alves)

Quando: Terça. dia 6 de agosto, às 18h30

Gratuito