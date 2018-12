Documentários baianos estreiam na SaladeArte

Dois documentários baianos estreiam nesta quinta (20) no circuito SaladeArte: Aprender a Ler Para Ensinar Meus Camaradas e Diário da Greve. O primeiro acompanha a jornada dos músicos angolanos Wyza Kendy e Dodô Miranda pela Bahia.

Com direção e roteiro de João Guerra, o documentário musical, que conta com participações de artistas como Tiganá Santana, Matheus Aleluia e Russo Passapusso, aborda a descoberta de uma herança africana, revelada através da música e de encontros com artistas baianos que tem seus trabalhos alicerçados na cultural afro-brasileira. O filme ficará em exibição até o próximo dia 26 na Saladearte Cine Paseo, no Itaigara, sempre às 15h20.

Já Diário de Greve fala sobre uma das greves mais duradouras da história das universidades federais. Na ocasião, um professor resolve, como protesto, fazer um “filme de garagem” registrando diariamente seu cotidiano de grevista. Aos poucos, o que seria um projeto criativo se torna uma obsessão. A direção é de Guilherme Sarmiento. O filme seguirá em exibição também até o dia 26 na Saladearte do Museu, na Avenida Sete de Setembro, sempre às 15h05.