Documento da Anvisa prova que argentino falsificou documento para entrar no Brasil

Um membro da delegação da Seleção Argentina identificado como Fernando Ariel Batista falsificou informações de quatro jogadores argentinos, aponta um documento oficial da Anvisa sobre a confusão ocorrida neste domingo (5), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo contra o Brasil.

De acordo com o documento, divulgado pelo G1, o emissário omitiu que quatro jogadores argentinos tinham passado pelo Reino Unido há menos de 14 dias, o que exigiria cumprimento de quarentena no Brasil.

Neste domingo (5), agentes da Polícia Federal e da Anvisa entraram no campo da Neo Química Arena, em São Paulo, para retirar os quatro jogadores que descumpriram a quarentena contra a disseminação do coronavírus: Emiliano Martínez, Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso.

Depois, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) suspendeu o jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, organizadas pela Fifa. Os atletas foram notificados a deixar o Brasil, mas não serão investigados.

Denúncia iniciou apuração

A Anvisa diz que a investigação começou com um "rumor" que foi comunicado na sexta (3) afirmando que quatro atletas argentinas teriam descumprido as restrições sanitárias ao entrar no país. Inicialmente, os nomes não foram informados.

A agência então descobriu que de fato havia quatro jogadores que estavam na Inglaterra antes de se encontrarem com o restante da seleção argentina, por jogarem na liga inglesa.

A partir daí, a Anvisa aponta o nome do responsável por preencher as declarações. "Informamos ainda que todas as declarações foram preenchidas por uma única pessoa - Senhor Fernando Ariel Batista - Associação de Futebol Argentina – AFA".

Depois, a Anvisa entrou em contato com as autoridades sanitárias de São Paulo e informou a CBF sobre o problema. A reunião aconteceu com responsáveis da federação no sábado (4).

A CBF informou Conmebol e também a AFA. "O chefe de equipe da seleção argentina, assim como membros da Conmebol e CBF foram notificados sobre a ocorrência, tendo recebido a orientação de que os 4 jogares em questão deveriam permanecer nos seus referidos quartos, não podendo participar do treino na Arena Neo Química, previsto para as 18h30 de sábado", diz a Anvisa.

A vigilância de saúde de São Paulo pediu uma reunião para 17h de sábado. Participaram como ouvintes representantes da Conmebol, CBF e da delegação argentina. No encontro, a Conmebol e a delegação da Argentina foram orientadas a formalizar um pedido de excepcionalidade para que os atletas em questão pudessem treinar no sábado e jogar no domingo.