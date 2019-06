Doença de pai do goleiro Ospina une colombianos na Copa América

Após viajar para Medellín para acompanhar o pai que está doente e desfalcar a seleção da Colômbia na vitória de 1x0 contra o Paraguai, no domingo (23), o goleiro David Ospina retornou ao Brasil, participou dos últimos treinamentos e deverá ser titular contra o Chile, sexta-feira (28), na Arena Corinthians, em São Paulo, pelas quartas de final da Copa América.



O goleiro do Napoli, da Itália, teve de viajar às pressas na última sexta-feira (21) após receber um telefonema de seu pai, Hernán. Doente há vários meses, o estado de saúde dele piorou nos últimos dias. A morte de Hernán chegou a ser anunciada na Colômbia e depois desmentida pela irmã do goleiro, Daniela, nas redes sociais.



A família de Ospina é ligada ao esporte. A sua irmã é jogadora profissional de vôlei e foi casada com o meia James Rodríguez, principal jogador da seleção colombiana. James é, portanto, ex-cunhado do goleiro.



O drama de Ospina uniu a seleção colombiana ao redor do experiente goleiro de 30 anos, considerado um dos líderes da seleção. "Os nossos corações e orações estão com a família do Ospina. Estamos ainda mais unidos. O mais importante é estarmos todos juntos e transmitirmos o sentimento com ele", afirmou o técnico Carlos Queiroz. O português, inclusive, deu a ordem do silêncio ao elenco para "proteger" a privacidade da família do seu camisa 1.



Já a Federação Colombiana de Futebol (FCF, na sigla em espanhol) divulgou nota oficial para prestar "apoio e solidariedade" ao jogador.



Contra o Paraguai, coube ao novato Álvaro Montero, goleiro do Deportes Tolima, substituir Ospina. A Colômbia venceu por 1x0, em Salvador, e terminou a primeira fase da Copa América sem sofrer nenhum gol - apenas o Brasil também conseguiu essa marca. Na sexta-feira, no entanto, a tendência é de que Ospina recupere a sua vaga na equipe. O goleiro tem 98 jogos pela seleção colombiana. Se ele jogar e o time passar pelo Chile nesta sexta-feira, Ospina alcançará a marca centenária na semifinal da Copa América.