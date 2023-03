Doença:  problema  ou solução? 

A "Nova Medicina Germânica" é uma abordagem terapêutica recente, fruto das descobertas de um médico alemão, Dr Hamer, que, na década de 80, publicou suas observações pessoais sobre as origens e significados das doenças.



Nos últimos anos, a Nova Medicina Germânica teve como objetivo verificar, de forma prática e experimental, as proposições deste médico, preservando algumas de suas descobertas, moderando outras e verificando, sempre que possível, todos os elementos contidos nas descobertas desse pioneiro. Dessa forma, a partir dos trabalhos do Dr Hamer surgiram várias correntes teóricas e terapêuticas.



Esse médico propôs um novo paradigma em relação à origem das doenças. Até agora mencionar "doença" equivalia a mencionar "problema". A "Decodificação Biológica das Doenças" ou "Biodécodage das Doenças" nos convida a olhar sob outro prisma e deixar de ver a doença como um "problema" para ver nela uma "solução", uma resposta adaptativa.

De fato, valendo-se de uma metáfora de J.Salomé, a eletricidade não foi descoberta por meio das velas ou aprofundamento de pesquisa sobre cera ou parafina... A Biodécodage das Doenças não foi descoberta avançando nos estudos da psicologia, psicanálise ou mesmo da pisicossomática, mas sim modificando o paradigma básico sobre a própria definição de doença e deixando de apoiar-se na psicologia para basear-se na fisiologia do corpo humano e na função dos órgãos.

Esta Biodécodage das Doenças se qualifica na "biologia". Não se trata de uma decodificação lacaniana, ou seja, apoiada na estrutura da linguagem da qual poderiam servir de exemplo jogos de palavras. Tampouco trata-se de uma decodificação sagrada, baseada nas relações entre um órgão e aquilo que afirmam as diversas tradições espirituais, como a Bíblia, o Talmude ou o Alcorão. Nem mesmo consiste em uma decodificação simbólica referente às propostas de múltiplos mitos e tradições.

Trata-se - de fato - de uma decodificação baseada na BIOLOGIA, a saber (e acima de tudo) na função dos órgãos dentro da organização do ser vivo e suas necessidades de adaptação. Diante de um órgão doente, a primeira pergunta que devemos propor é sobre a função biológica deste órgão.

Se queremos entender o significado de uma doença da derme, nos questionamos sobre a função deste órgão. Tratando-se de uma doença do fígado, pensaremos na função desse órgão, falando sempre de sua função biológica, de sua realidade. Voltando aos casos mencionados, a derme nos protege do mundo exterior, o fígado tem entre outras a função de armazenar o glicogênio necessário para o organismo. Se eu for agredido, minha derme fica mais espessa, se sou privado de alimento, meu fígado aumentará para armazenar reservas.

A ideia geral da Decodifidicação Biológica das Doenças é que todo sintoma é, em primeiro lugar, uma mensagem, uma informação. E, em segundo lugar, uma solução.

Christian Flèche é enfermeiro, psicoterapeuta, palestrante e criador da Biodècodage