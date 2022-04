Doente em Paris, Felipe Neto tenta fretar voo privado para voltar ao Brasil

Apesar de estar em Paris, o influencer Felipe Neto acabou por revelar que nem tudo são flores na "Cidade da Luzes". Adoentado, o Youtuber desabafou que está tentando fretar um voo privado de emergência para voltar ao Brasil, e aproveitou para exaltar o SUS (Sistema Único de Saúde).

Felipe acreditou que estava com covid, inicialmente, mas testou negativo para a doença.

"Não estou melhor. Torçam por mim. Estou tentando um voo privado pra voltar ao Brasil. A situação aqui na França é uma lástima. Os hospitais privados são ruins, os públicos você fica horas e horas pra fazer uma consulta simples. Os remédios disponíveis são péssimos, até dipirona é proibida aqui! Quero minha casa", lamentou.

"Eu e Bruno continuamos dando negativo pra covid. A Sam continua dando positivo, mas agora está quase sem sintoma, só com tosse". A suspeita dele é de que ele esteja com Influenza, e não com covid.

"Mas nesse país, com esse sistema de saúde, vai ser impossível descobrir. A única forma de voltarmos pro Brasil é com vôo privado, jamais deixaria a Sam aqui. Estou tentando um. Valorizem o Brasil. Já precisei de médico nos EUA e agora em Paris. E vi de perto a desgraça de precisar de atendimento em Londres. Repito: valorizem o Brasil", finalizou.