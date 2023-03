Dois assaltantes são mortos pela polícia no Pau Miúdo

Dois assaltantes foram mortos pela polícia no bairro do Pau Miúdo, na noite de quarta-feira (29). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), eles estavam em um carro roubado e armas e drogas foram apreendidas com os suspeitos.

De acordo com a SSP, policiais da Operação Apolo faziam rondas no bairro quando decidiram abordar os ocupantes de um Sandero cinza. Os quatro homens que estavam no carro atiraram ao verem os policiais e fugiram em seguida.

Na Rua Rodrigues de Menezes, o carro bateu em um ônibus e os homens atiraram contra os PMs. Houve confronto e dois assaltantes acabaram feridos. Segundo a polícia, eles foram socorridos, mas não resistiram.

Os outros dois criminosos fugiram correndo, mas foram surpreendidos por uma equipe do Pelotão Especial Tático Operacional (Peto) da 37ª CIPM. Um deles tentou roubar o carro de um motorista de aplicativo para fugir, mas foi impedido pelos militares.

Com os criminosos foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38, carregador, munições, dois simulacros, porções de maconha e crack, além de três celulares. O flagrante foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).