Dois aviões batem no ar e provocam acidente na praia de Aquiraz, no Ceará

Um acidente com pelo menos um ultraleve ocorreu em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O avião caiu no mar. O caso foi registrado na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que acionou o Corpo de Bombeiros.

Imagens mostram destroços na areia da praia. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará confirmou a ocorrência e relatou que as equipes se deslocavam para a área. A informação que chegou à Ciops é de que dois monomotores teriam colidido e caído no mar, na Praia do Presídio, em Aquiraz.

Nas imagens, é possível ver um ultraleve e o socorro a pelo menos uma vítima.