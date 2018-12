Dois aviões de guerra americanos colidem e caem no mar no Japão

Dois aviões de guerra dos Estados Unidos caíram perto da costa sudoeste do Japão na madrugada desta quinta-feira (6) após colidirem no ar. Dois tripulantes foram encontrados - um deles em condição estável, mas as condições do segundo homem não foram informadas. Outros cinco tripulantes estão desaparecidos.

A Marinha americana informou, em nota, que um caça F/A-18 e um avião de reabastecimento KC-130 colidiram e caíram durante um treinamento por volta das 2h da manhã (pelo horário local). Os aviões haviam decolado de sua base em Iwakuni, perto de Hiroshima. Segundo a nota, as causas do acidente estão sob investigação. Fonte: Associated Press.