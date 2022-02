Dois carros caíram do quarto andar de um edifício garagem, localizado no bairro do Comércio, na tarde desta quarta-feira (2). A Transalvador informou que o acidente deixou feridos, mas ainda não se sabe o estado de cada um deles, nem quantos são.

O trânsito na região está intenso devido ao acidente. Corpo de Bombeiros, Samu, polícia e Transalvador já se encontram no local.

*Reportagem em atualização